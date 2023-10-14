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檢舉亂象再起 復康巴士也遭殃

聯合報／ 記者張曼蘋邱書昱／連線報導
劉美芳（中）說，自從條例增加民眾檢舉後，運將被違規記點，就會有2個月吊銷駕照，不僅對司機生計有很大影響，也變相讓行動不便者要攔車都要走到「不知道在哪的合法區域」。記者張曼蘋／攝影
劉美芳（中）說，自從條例增加民眾檢舉後，運將被違規記點，就會有2個月吊銷駕照，不僅對司機生計有很大影響，也變相讓行動不便者要攔車都要走到「不知道在哪的合法區域」。記者張曼蘋／攝影

政府今年6月底重新開放民眾檢舉交通違規，不少縣市都發現，7到9月民眾檢舉件數比上半年明顯增加，不只計程車，連復康巴士也常遭檢舉。

新北市議員王威元表示，中央修法可能立意良善，卻形成民眾檢舉亂象，復康巴士駕駛也是持營業用駕照，他曾收到復康巴士司機陳情，因在「不合法」地點上下客就被記點，後續雖透過申訴並獲得妥適處理，但過程中一樣擾民，大家都很為難。

陳姓駕駛說，他曾載年邁且行動不便的父親到餐廳用餐，開到店門口想讓父親少走一些路，沒多久就收到違規檢舉罰單，實在無奈。不過，張先生認為違規就是違規，「沒有違規就沒有檢舉」，應該要管制違規的人，而非怪罪檢舉亂象。

台北市計程車客運商業同業公會理事長歐保欣說，曾有司機抵達乘客下車地點，由於一旁是機車停車格無法並排臨停，所以往前開三百公尺，結果乘客氣得不下車，還投訴司機刻意繞路加價。他建議在不影響其他用路人安全時，路邊停車上下客應採微罪不舉，以勸導單提醒，長遠要有上下客專用區，讓乘客、司機都有安全空間。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄也表示，計程車的訴求是地方政府權限，可以在適當地點考慮畫設黃線允許臨時上下客，也應該設立合法上下客專區。

新北交大表示，員警審核民眾檢舉案件，都會落實審核案件，並依內政部函釋處理，無論當場稽查或受理民眾檢舉，都應兼顧裁罰細則規定，優先勸導免予舉發，兼顧交通維護並避免亂象。

計程車 巴士

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