滿街紅線 小黃遭檢舉 老弱難招車

計程車公會與民代昨舉行記者會，批政府為管制交通，修正交通法規、到處畫滿紅線，雖然立意良好，卻造成運將不斷收到檢舉罰單，在缺乏合法上下客專區的情況下，運將不敢隨意停車載客，收入減少，民眾也招到計程車，造成雙輸。

新北議員劉美芳曾收到陳情，指70歲拄柺杖的長者在路邊招不到計程車，因為整條路都紅線，眼看計程車一輛輛經過，乘客和運將始終保持最近卻又最遙遠的距離，長者等超過半小時，只好一跛一跛走到站牌搭公車。

議員王威元也舉三重正義北路為例表示，整條路超過700公尺，卻沒有一處合法的上下車地點，計程車、營業用小客車都不能合法載客，老弱婦孺走很遠都沒有合法上車地點，應重新規畫。

台灣大車隊台中分公司經理張森雄說，6月30日交通新制上路，司機違規不但要被開單罰款，還要記點，1年內記滿12點要吊扣駕駛執照2個月，這現象影響全台運將，目前車隊成員中，有人至今3個多月就被開7、8張違規罰單，不到半年就失業，嚴重影響生計。

張森雄說，政府保障行人權益立意良好，但欠缺配套，計程車招呼站不普及，路邊不是停滿車輛，就是畫紅線，沒合法的上下車地點，運將只能冒著被開單風險暫停路邊，停遠一些還可能被客訴繞遠路。

全民計程車司機聯誼會總會法務主委林聖河說，有運將不到2個月被開7張罰單共4800元、記7點，害慘同業。北市計程車客運商業同業公會理事長歐保欣說，乘客習慣隨招隨停，運將也冒著被開罰的風險配合，他建議短期內若未影響安全時微罪不舉，長遠則希望像新加坡增設計程車上下客專區。

全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟表示，現在路上有卸貨區，但計程車運將卻沒有專區讓乘客上下車；雙北招呼站也不同，新北畫線，北市畫格子，應統一規畫，清楚立牌好辨認。

台中市、高雄交通局都表示，計程車司機有頻繁停車載客需求，將在不影響車流與乘客安全的情況下，邀集相關單位會勘評估。新北交通局副局長林麗珠表示，3個月內會檢討如何調整。科長林昭賢說，已調查民眾反映臨停需求高的地點與路段，近2年約100處，會配合道路重鋪或人行道更新時，一併設置路側車彎及黃線。