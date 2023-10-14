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新法上路 派出所設AED 缺逾6百台

聯合報／ 記者李青縈陳恩惠林保光／連線報導
ＡＥＤ又被稱為傻瓜電擊器，正確使用，能夠提高急救成功率。記者曾吉松／攝影
ＡＥＤ又被稱為傻瓜電擊器，正確使用，能夠提高急救成功率。記者曾吉松／攝影

衛福部今年五月公告修正「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」與「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，新增國中、派出所應設置「體外心臟電擊去顫器（ＡＥＤ）」。不過立法院厚生會統計，目前全台國中都已備齊，但全台派出所仍缺六一四台ＡＥＤ，盼盡快補足，完善急救網路。

ＡＥＤ也被稱為傻瓜電擊器，正確使用心肺復甦術（ＣＰＲ）及ＡＥＤ，能夠提高急救成功率，衛福部次長周志浩指出，全台ＡＥＤ已設置逾一萬三千台，但仍然不夠．要持續建設提高普及率。

衛福部五月公告後，包括台鐵車站三等站、國中、派出所都要設置ＡＥＤ，據厚生基金會統計，派出所尚未完成設置，立法院厚生會長吳玉琴呼籲社會響應勸募。

厚生基金會社工師楊佩秦指出，若是無法靠勸募補足ＡＥＤ缺口，地方政府應編列經費，明年五月九日前補足缺口，並規畫後續維修與人員教育訓練費用。

楊佩秦也說，ＡＥＤ電池兩至五年就要換一次，換一次約一萬元；貼片至少兩年更換一次，最便宜也要兩千元。為讓民眾方便找到ＡＥＤ，管理使用狀況連接上網，也需要維護費，每個月約五百元，累積下來是不小支出。

高雄市警局表示，目前所屬單位尚有九十七處沒裝，預訂明年五月前裝置完畢。桃園市警局則說，全市八十二間派出所，還有四十九所尚待補齊；警局預算有限，且後續保養費用高昂，建議由衛福部編列經費。

衛福部 立法院

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