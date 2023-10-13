屏基70周年16床診所到676床區域教學醫院 見證屏東醫療發展

屏東基督教醫院創院70周年，今下午舉行院慶感恩禮拜，早期在屏基服務的老員工、退休員工們也回來歡聚，屏基從當年只有16床的小診所到現今成為676床區域教學醫院，在小兒麻痺救治、原鄉醫療與國際醫療做出重要貢獻。

屏基指出，從基督教行道會美國差會宣教士白信德醫師民國42年在屏東市中正路租屋創辦「基督教畢士大診所」開始，醫療宣教工作便在屏東展開。民國45年，行道會美國差會將診所贈送給挪威協力差會，更名為「基督教診所」。挪威來的畢嘉士、傅德蘭醫師，展開山地巡迴醫療、痲瘋病人救治、肺結核病童住院及小兒麻痺治療。在台灣外科、骨科、50年代傳染病醫療發展、物理治療史及助理護士教育上，寫下一頁頁令人動容的醫療史。

屏基院長吳榮州說，面對大環境激烈競爭及挑戰，屏基不斷提升急重症醫療能力、發展專項醫學中心，例如心血管醫學中心具備急性冠心症重度級緊急救護能力，每月可執行逾100例的心導管手術，24小時待命搶救心肌梗塞。

吳榮州說，腦中風取栓團隊即時通血路，復健無縫接軌提供患者一條龍服務，獲頒腦中風急性後期照護轉銜居家復健模式標竿醫院；集結急診、外科、骨科設立多重創傷中心，在這次明揚大火發揮即刻急救功能；今年成立乳房醫學中心提供婦女優質乳癌檢查及治療，急診室更承載屏東縣三分之一急診量；並串連社區長期照護資源，進一步銜接長照2.0。

吳榮州指出，少子化影響，婦兒科的經營愈加嚴峻，醫院仍投入人力、物力，提供全天候高危險妊娠產婦及新生兒加護病房治療，為屏東承擔婦產科與小兒科醫療是院方責無旁貸的社會責任。尤其在新冠肺炎疫情這三年，接受轉介新冠肺炎陽性的產婦生產，照顧確診兒童，在疫情嚴峻，守護準媽媽及新生兒，更能體現醫院堅持社會責任的理由。