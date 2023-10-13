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屏基70周年16床診所到676床區域教學醫院 見證屏東醫療發展

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東基督教醫院創院70周年，今下午院慶感恩禮拜，屏基從當年只有16床的小診所到現今成為676床區域教學醫院，在小兒麻痺救治、原鄉醫療與國際醫療做出重要貢獻。圖／屏基提供
屏東基督教醫院創院70周年，今下午院慶感恩禮拜，屏基從當年只有16床的小診所到現今成為676床區域教學醫院，在小兒麻痺救治、原鄉醫療與國際醫療做出重要貢獻。圖／屏基提供

屏東基督教醫院創院70周年，今下午舉行院慶感恩禮拜，早期在屏基服務的老員工、退休員工們也回來歡聚，屏基從當年只有16床的小診所到現今成為676床區域教學醫院，在小兒麻痺救治、原鄉醫療與國際醫療做出重要貢獻。

屏基指出，從基督教行道會美國差會宣教士白信德醫師民國42年在屏東市中正路租屋創辦「基督教畢士大診所」開始，醫療宣教工作便在屏東展開。民國45年，行道會美國差會將診所贈送給挪威協力差會，更名為「基督教診所」。挪威來的畢嘉士、傅德蘭醫師，展開山地巡迴醫療、痲瘋病人救治、肺結核病童住院及小兒麻痺治療。在台灣外科、骨科、50年代傳染病醫療發展、物理治療史及助理護士教育上，寫下一頁頁令人動容的醫療史。

屏基院長吳榮州說，面對大環境激烈競爭及挑戰，屏基不斷提升急重症醫療能力、發展專項醫學中心，例如心血管醫學中心具備急性冠心症重度級緊急救護能力，每月可執行逾100例的心導管手術，24小時待命搶救心肌梗塞。

吳榮州說，腦中風取栓團隊即時通血路，復健無縫接軌提供患者一條龍服務，獲頒腦中風急性後期照護轉銜居家復健模式標竿醫院；集結急診、外科、骨科設立多重創傷中心，在這次明揚大火發揮即刻急救功能；今年成立乳房醫學中心提供婦女優質乳癌檢查及治療，急診室更承載屏東縣三分之一急診量；並串連社區長期照護資源，進一步銜接長照2.0。

吳榮州指出，少子化影響，婦兒科的經營愈加嚴峻，醫院仍投入人力、物力，提供全天候高危險妊娠產婦及新生兒加護病房治療，為屏東承擔婦產科與小兒科醫療是院方責無旁貸的社會責任。尤其在新冠肺炎疫情這三年，接受轉介新冠肺炎陽性的產婦生產，照顧確診兒童，在疫情嚴峻，守護準媽媽及新生兒，更能體現醫院堅持社會責任的理由。

屏基興建中新院區預計115年完工營運，設置861床，將著重強化重大創傷、心肌梗塞、腦中風等急重症照護體系，導入智慧醫療，發展完備的急性後期及腫瘤治療照護資源，提高在地醫療照護的可近性與效益，降低病人遠跨高屏溪就醫的情形並持續配合政府發展在地區域整合醫療照護網絡。

屏東基督教醫院創院70周年，今下午院慶感恩禮拜，屏基從當年只有16床的小診所到現今成為676床區域教學醫院，在小兒麻痺救治、原鄉醫療與國際醫療做出重要貢獻。圖／屏基提供
屏東基督教醫院創院70周年，今下午院慶感恩禮拜，屏基從當年只有16床的小診所到現今成為676床區域教學醫院，在小兒麻痺救治、原鄉醫療與國際醫療做出重要貢獻。圖／屏基提供
屏東基督教醫院創院70周年，屏基董事長游建國（左）、院長吳榮州與會眾依序將麥子舀入70模型中，象徵結出許多子粒來。圖／屏基提供
屏東基督教醫院創院70周年，屏基董事長游建國（左）、院長吳榮州與會眾依序將麥子舀入70模型中，象徵結出許多子粒來。圖／屏基提供

腦中風 屏東縣 新冠肺炎

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