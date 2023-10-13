看護移工免評對象放寬 照顧者團體一原因不認為是利多

勞動部今公告簡化家庭看護移工申請等法規將在15日上路，增列三大多元認定資格，並簡化75歲以上及部分身心障礙者重新聘僱看護流程。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，開放外籍看護工政策實為「短多長空」，短期看似讓民眾申請外籍看護便利，但相關聘雇費用仍由國人自行承擔，變相將照顧責任推回家庭，間接減輕政府責任。

勞動部公告修正家庭看護、移工與中階人力申請相關法律規定，新增多元認定申請資格，並簡化75歲以上長者及領有特定身心障礙證明者重聘看護流程，讓申請者無需重複舟車勞頓往返醫院進行巴氏量表評估。為協助解決缺工問題，也將鬆綁中階技術人力資格規定，調整機構看護移工名額計算方式。

勞動部新增列三大被看護者多元認定方式分為，「使用長期照顧服務持續6個月以上」、「持1名神經科或精神專科醫師評估失智症輕度以上（CDR量表≥1）」，以及「擴大特定身心障礙重度等級免評對象」可免經醫療機構評估失能情形。

衛福部長照司副司長吳希文表示，勞動部修正公告法規已於9月詢問長照司意見，因相關法源屬勞動部，故由勞動部公告。

對於陳景寧指出，外籍看護工開放政策將照顧責任推回家庭，間接減輕政府發展本土長照服務的責任與壓力。吳希文回應，民眾可依照家庭及被照顧者需求，選擇照顧方式及模式，但鼓勵使用現有長照服務。若民眾選擇聘用外籍看護，政府也提供多元認定方式，盼能簡政便民。聘有外籍看護的家庭仍可申請專業照護、交通接送及照顧者喘息等長照服務。

勞動部修正聘請家庭看護移工及中階人力相關法規兩要點：

一、增列三大類被看護者多元認定方式，申請家庭看護移工免經醫療機構專業評估；擴大重新招募免評對象，放寬曾聘僱家庭看護移工且為75歲以上長者或持有無註記有效期間身心障礙證明者等二類對象免評。 二、擴大留用中階人力，放寬同雇主同移工累計工作6年以上可轉任中階技術人力、新增開放中階技術一般營造工作，並擴大開放中階技術農業工作增加林業、畜牧及養殖漁業等工作。

新增三類被看護者多元認定方式：