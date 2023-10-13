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台南登革熱降溫 羅一鈞：將視疫情分布調整熱區

中央社／ 台北13日電

台南市登革熱疫情本週出現明顯下降，疾管署副署長羅一鈞今天說，接下來盼能看到全市及各區維持穩定2週連續下降，屆時將根據疫情分布，把熱區重新歸類為非熱區或冷區。

衛生福利部疾病管制署透過新聞稿表示，據統計，台南市登革熱疫情明顯下降，近5日病例數相較上週同期減少27%。

疾管署副署長、應變工作隊隊長羅一鈞下午接受媒體電訪表示，台南上週登革熱疫情持平略降，這週則開始出現明顯下降，加上各項條件適合，預期從這週開始可以持續下降，希望在10月底達到病例數減半，也就是每週接近1000例。

羅一鈞說明，今天的分析看來，各區都呈現明顯下降趨勢，沒有特別看到哪個區出現反彈，但尚未脫離熱區，希望接下來能看到全市及各區維持穩定2週連續下降。

若能如預期在10月底接近1000例，羅一鈞表示，屆時會再根據疫情分布，把原本被劃為熱區的部分，重新歸類為非熱區或冷區；目前10個熱區分別為東區、南區、北區、中西區、安平、永康、安南、關廟、歸仁及仁德。

2023全國運動會將於10月21日至26日在台南市舉行。羅一鈞說，陸續已有選手抵達進行預賽或會前賽，場館分散在各區，正動員清除場館孳生源，比賽前2天將噴藥。

根據疾管署統計，全國累計至今天累計1萬6395例本土病例，分別為台南市1萬4721例、高雄市780例、雲林縣515例、屏東縣101例、嘉義縣87例、新北市54例、桃園市28例、台中市28例、台北市24例、新竹市14例、嘉義市11例、南投縣及彰化縣各10例、新竹縣6例、苗栗縣、基隆市及宜蘭縣各2例。

疫情 台南 羅一鈞

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