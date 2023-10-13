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5%病人感染多重病毒 台大急診教授：病毒加細菌更可怕

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大急診臨床教授李建璋表示，以台大急診室而言，患者同時感染流感、呼吸道融合病毒（RSV）、新冠病毒2種以上者比例可達5%，但多重病毒感染不見得會導致病情加劇，反而是感染病毒後發生細菌感染，致死率較高。本報資料照片
台大急診臨床教授李建璋表示，以台大急診室而言，患者同時感染流感、呼吸道融合病毒（RSV）、新冠病毒2種以上者比例可達5%，但多重病毒感染不見得會導致病情加劇，反而是感染病毒後發生細菌感染，致死率較高。本報資料照片

衛福部疾管署疫情報告指出，新冠疫情連假後翻轉升溫，流感疫情也持續上升。台大急診臨床教授李建璋表示，以台大急診室而言，患者同時感染流感、呼吸道融合病毒（RSV）、新冠病毒2種以上者比率可達5%，多重病毒感染不見得會導致病情加劇，但感染病毒後發生細菌感染，致死率較高。

李建璋表示，根據國內研究及國際資料顯示，多重病毒感染不一定會造成病況加劇或增加死亡率。對此，不同學者各有見解，有些認為是不同病毒在體內只有一隻會成為「主要病毒」；也有人認為，多重感染者是因先前感染的病毒未完全清除，才導致體內驗出抗體。但研究及臨床觀察發現，多重病毒感染患者併發症、死亡率均未明顯提高。

他指出，有慢性病危險因子者較容易同時感染多種病毒，包括常因吸菸導致的慢性阻塞性肺病、氣喘患者、使用慢性呼吸器者，以及血液疾病及腫瘤患者等均為危險因子；高齡長者感染多重病毒的機會也較高。另外，兒童呼吸道感染比例也高，預估呼吸道病毒傳播危機至少需要4個月，RSV、流感病毒傳播情況九月起開始上升，至明年一月才會下降。

「病毒加細菌，比病毒加病毒更可怕。」李建璋說，病毒感染後，因呼吸道粘膜受損，恐導致「繼發性細菌感染」，導致細菌性肺炎，嚴重時恐會發生敗血症，造成多重器官受損，致死率可達3成，須接受抗生素治療。常見菌種包括流感感染後常併發的金黃色葡萄球菌感染、肺炎鏈球菌、綠膿桿菌感染等，都是容易導致肺炎的菌種。

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