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登革熱疫情降溫 羅一鈞估持續下降、盼月底病例數砍半

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台南登革熱本土趨勢圖。 圖／疾管署提供
台南登革熱本土趨勢圖。 圖／疾管署提供

登革熱疫情明顯降溫。疾管署副署長、登革熱前進應變工作隊隊長羅一鈞表示，近五天登革熱本土病例數較上周同期減少27%，預期接下來會持續下降，希望十月底可以達到病例數減半（約每周千例）的目標。

羅一鈞說，台南登革熱防治成效良好、民眾防疫意識提升，加以天候條件有利防疫，預期疫情將持續下降。目前台南熱區有十處分別為東區、南區、北區、中西區、安平區、永康區、安南區、關廟區、歸仁區、仁德區，屆時若是每周本土病例數新增僅為千例，疫情熱區有機會重新分布。

另一方面，2023全國運動會將在10月21日至10月26日在台南市舉行，登革熱前進應變工作隊也前往仁德區競賽項目場館及周邊環境訪視，例如全國運動會擊劍、籃球及卡巴迪等場館。羅一鈞說，雖然21日才開幕，但是本周陸續已經有選手抵達，預賽也已經開始，中央及地方將持續齊心防疫，也請民眾落實個人防蚊措施，讓選手、教練與參與活動民眾等都能安心參與各項競賽活動。

疾管署提醒，近期氣溫稍轉涼，雖較有利於防疫，但仍不可掉以輕心，民眾外出參加全國運動會等戶外活動時，務必加強個人防護措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會，才能有效阻斷登革熱疫情，保護自己和家人朋友的健康。

13日新增250例登革熱本土病例；全國累計1萬6395例本土病例，分別為台南市1萬4721例、高雄市780例、雲林縣515例、屏東縣101例、嘉義縣87例、新北市54例、桃園市28例、台中市28例、台北市24例、新竹市14例、嘉義市11例、南投縣及彰化縣 各10例、新竹縣6例、苗栗縣、基隆市及宜蘭縣各2例。

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