用不到新藥成弱勢癌友 醫界籲健保給付接軌國際

癌症蟬聯10大死因榜首41年，癌症相關團體今天呼籲，部分癌症因健保資源分配不均，明明有創新藥物卻無法使用，一線治療停留在20年前，患者成弱勢癌友，呼籲健保應與國際接軌。

癌症為台灣第1大死亡原因，台灣臨床腫瘤醫學會與台灣癌症基金會今天上午舉辦記者會共同喊話，政府投入大量資源防治，實際上仍有一群弱勢癌友卻被排除在健保資源之外。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良表示，一旦不符合健保標準，這群弱勢癌友的治療選擇，就只剩20多年前的化學治療，明明有創新的藥物卻無法使用，屢見不鮮，例如近期討論度很高的頭頸癌、肺鱗癌。

嘉義長庚胸腔腫瘤科主任林裕清進一步說明，肺鱗癌與肺腺癌為台灣兩大常見肺癌，但患者卻有著截然不同的治療命運，相較肺腺癌擁有數十種健保創新藥物資源，健保給付的肺鱗癌第一線治療仍停留在20年前的傳統化學治療，約半數患者存活期不到1年。

此外，林裕清指出，根據健保署109年健保藥費統計，整體肺癌藥費支出中，免疫藥物僅占癌症藥品的5%，但本土研究顯示，有近37%的肺癌患者適用癌症免疫藥物或癌症免疫藥物合併化療。換言之，能夠使用健保給付的癌症免疫藥物，對癌友而言就像「中樂透」，每8人約只有1名幸運兒。

頭頸癌也面臨相同處境。台北榮總腫瘤醫學部主任楊慕華指出，頭頸癌近10年未有新藥，直到免疫藥物出現；根據研究發現，復發性或晚期頭頸癌患者使用免疫藥物的5年存活率可達15.4%，是傳統治療的近3倍。

楊慕華表示，頭頸癌免疫治療已被國際治療指引列為一線治療，澳洲、日本等國也納入給付，但我國健保卻仍處於二線，落後國際趨勢。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，癌友等待癌症新藥納入健保平均為787天，很多癌友根本撐不過2年，還沒用到藥就病逝，隨著科技發展，各癌別的創新治療藥物愈來愈多，但費用也不低，癌友治療上需仰賴健保伸援，期待政府能加快腳步，幫助癌友有治療續命的機會，讓健保成為癌友有力的依靠。