「TCOD台中原創選品」松菸限定快閃 歐米馬來當一日店長！

2023 TCOD台中原創前進松山文創園區(松菸)限定快閃！臺中市政府文化局集結今年獲選工藝品類、視覺及包裝設計類暨創意生活類三大類別共30組優質商品，即日起至10月15日（星期日）在松菸原創市集「松市」展售，提升TCOD台中原創城市品牌及文創業者品牌能見度，讓全臺民眾感受臺中豐沛文創力。

霧峰林家宮保第園區林俊明董事長親臨展會現場介紹文創商品。 圖／台中市政府文化局提供

文化局長陳佳君表示，市長盧秀燕積極支持文創產業發展，臺中是很有創意的城市，設計力十足，這次很榮幸TCOD台中原創城市品牌受邀參與松菸的原創市集「松市」，這也是TCOD台中原創品牌首度跨縣市展售，期待品牌業者銷售亮眼，帶動臺中在地文創產業蓬勃發展。

文化局表示，獲得本屆視覺及包裝設計類認證的阿聰師「芋你同行 光耀金馬-芋泥奶酪禮盒」，特別規劃在「松市」首賣。阿聰師董事長吳聰朝開心地說，芋泥奶酪以臺中盛產的綿香芋頭製成，很榮幸獲得TCOD青睞，這次展售期間，每賣1盒將提撥100元作為公益捐贈，貫徹阿聰師深耕土地、社會共好的理念。

阿聰師「芋你同行 光耀金馬-芋泥奶酪禮盒」。 圖／台中市政府文化局提供

文化局指出，本屆獲選商品中，巨大集團「自行車文化探索館」推出「雙輪舞再生文具組」，以回收自行車製造過程中邊角料及廢材再製，實踐低碳與永續理念；梨子咖啡館「妃売品」的「獨麥之醋禮盒」，結合美食與美學，將送禮心意昇華為藝術品；味榮食品推出「職人有機黑豆蔭油禮盒」，內附「豆油碟」呈現豐原在地漆木工藝的職人美好；木匠兄妹將「立體象棋」打造成西洋棋的賞玩樂趣，精美造型不僅可作為棋藝遊戲，也是居家佈置藝術品。

木匠兄妹打造的「立體象棋」。 圖／台中市政府文化局提供

臺中城市吉祥物「歐米馬」擔任一日店長。 圖／台中市政府文化局提供

文化局說明，2023 TCOD台中原創獲選商品於「松市」展售10天，日前安排臺中城市吉祥物「歐米馬」擔任一日店長，萌帥魅力吸引滿滿買氣，現場更提供滿額好禮贈活動，消費滿1,000元即可獲得限量台中原創精美徽章1組。

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