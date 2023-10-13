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與大自然賽跑！後龍外埔合歡石滬搶修今午辦祈福儀式

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
祈福儀式後，苗栗縣鍾東錦縣長也體驗搶修石滬與大自然賽跑的艱辛。圖／苗栗縣政府提供
祈福儀式後，苗栗縣鍾東錦縣長也體驗搶修石滬與大自然賽跑的艱辛。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣後龍鎮外埔濱海的合歡石滬去年受損嚴重，後龍鎮公所爭取經費於上月底剛發包搶修，未料卻遇上小犬颱風過境又有崩塌，為祈求搶修工程順利圓滿，苗栗縣石滬文化永續維護協會今天下午3點舉辦動工祈福儀式，由苗栗縣鍾東錦縣長率領各級民意代表及地方重要人士，祈求石滬公、石滬娘娘庇佑工程圓滿順利。

屹立在浪濤中數百年的「石滬」，於104年11月登錄為「文化景觀」，屬先民依自然環境所發展出之固定式魚撈設施，呈現後龍沿海地區漁民運用卵石堆砌的智慧與技術，為台灣本島少數完整的石滬結構，具有歷史與生態上的意義，在文字紀錄上也可以看到道卡斯族與漢族的交易過程，見證了外埔地區的經濟發展和文化交流歷史，深具保存價值。

鍾東錦縣長表示，本次修復工程主要因去年12月間強勁又長時的東北季風加上九降亂流影響，造成石滬難抵摧襲而有大段傾倒，特別感謝文化部文化資產局核定補助修復經費182萬7000元，並由縣府協助支應配合款40萬元，執行單位後龍鎮公所自籌38萬3000元，協力辦理合歡石滬崩塌緊急搶修工程，今天特別舉行祈福儀式，祈求眾神保佑修護工程平安順利。

苗栗縣石滬文化永續維護協會今天下午辦理動工祈福儀式，由苗栗縣鍾東錦縣長率領各級民意代表及地方重要人士，祈求石滬公、石滬娘娘庇佑工程圓滿順利。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣石滬文化永續維護協會今天下午辦理動工祈福儀式，由苗栗縣鍾東錦縣長率領各級民意代表及地方重要人士，祈求石滬公、石滬娘娘庇佑工程圓滿順利。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 鍾東錦

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