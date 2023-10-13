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航安監控船「航港1號」17日下水 明年投入巡視離岸風場

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
航港1號建造中工程照。圖／航港局提供
航港1號建造中工程照。圖／航港局提供

因應離岸風電產業發展，及提升海域船舶航行安全，交通部航港局2020年報院核定新建造1艘智慧航安監控船舶「航港1號」，總經費約2.68億元，去年8月31日開工、同年12月1日安放龍骨，預計於今年10月17日下水，明年3月交船，將投入巡視離岸風場任務，並協助人員救護、油汙防治、貨物保全、船舶移除等任務，

航港局長葉協隆指出，「航港1號」2021年10月22日由財團法人船舶暨海洋產業研發中心完成基本設計，由中信造船廠承造，總長40公尺、寬7.8公尺、總噸位273，為1艘配有衛星通訊、攝影監控、AR擴增實境、夜視偵蒐以及雷達污油偵測系統的高科技智慧航安監控船舶。

葉協隆表示，航港1號除了提供智慧航安資訊平台現場即時畫面，監控行經彰化風場周邊海域船舶動態，將航政監理公權力充分延伸至風場海域；海事案件發生時，更能將各種海上異常違規或海事案件情形即時通報給智慧航安資訊平台。

航港局指出，台灣海峽是全球最忙碌的海域之一，結合氣候海象因素，使得航行環境相當複雜，也造成不少的船隻在此海域發生海事意外，航港1號將運用各種程式運算及先進的科技設備，獲取多元的數據及影像，並作為前進指揮所，有效完成人員救護、油汙防治、貨物保全、船舶移除等任務。

監控 航港局 保全

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