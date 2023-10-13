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未來一周2波東北季風增強 北部、東半部降溫又有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周將有2波東北季風增強，北部、東半部要留意局部短暫雨。本報資料照片
未來一周將有2波東北季風增強，北部、東半部要留意局部短暫雨。本報資料照片

中央氣象署表示，未來一周仍幾乎是東北季風環境，其中會有2波東北季風增強時間點，周日大台北地區、北部山區及東半部將迎來局部短暫雨，下周五另一波東北季風影響範圍擴大，桃園以北、東半部及北部山區都可能有局部短暫雨，北部、東半部也將再降溫。

氣象署預報員林定宜指出，未來一周仍是東北季風天氣，明天東北季風強度較弱，各地天氣穩定為多雲到晴。周日另一波東北季風增強帶來水氣，大台北地區、北部山區及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部及中部山區有局部雷陣雨。

林定宜表示，下周一、周二仍受東北季風影響，但水氣減少，各地為多雲到晴天氣，僅基隆北海岸、東半部有零星短暫雨，午後各地山區也要留意零星短暫陣雨。下周三、周四東北季風減弱，轉為偏東風環境，各地天氣穩定，水氣少，僅迎風面東半部有零星短暫雨，午後各地山區也有零星短暫陣雨。

他指出，下周五另一波更強的東北季風影響，水氣再增多，桃園以北、東半部及北部山區都有局部短暫雨，午後南部、中部山區留意局部雷陣雨，預估會影響到周日。

溫度方面，林定宜說，未來一周溫度與今天差不多，2波東北季風增強時間，北部、東半部略為降溫至低溫21、22度，高溫25、26度；中南部地區高溫仍有30、31度，低溫則為22至24度，日夜溫差大。另外，他也說，今天到周日受布拉萬颱風間接影響，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島及馬祖沿海要留意長浪。

東北季風 低溫

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