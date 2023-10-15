無糖不歡的人注意啦！盤點網友熱議的五大糖危害

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「糖危害」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的糖危害排行。

你也是甜食控嗎？在忙碌的一天中吃點甜食、來杯手搖飲，相信是許多人的療癒時刻，但若毫無節制地攝取過多糖份，不只容易造成肥胖，還可能對身體造成許多危害。本次我們便針對「糖危害」進行觀測，一起來看看過量的糖份攝取會對身體造成什麼樣的影響吧！

糖份過多需注意肥胖問題 網籲慢性疾病風險不可不注意 ▲ 網友熱議TOP5糖危害 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「糖危害」相關話題的討論，發現「肥胖」為最受網友熱議的糖危害。

近期網路上便有營養師分享一些常見甜點的熱量，提醒網友吃甜食雖然療癒，但也須注意帶來的熱量，並說道「雖然吃甜可以舒緩壓力，但過量也會導致身體負擔」，引起網友熱論，有人對於自己常吃的甜點熱量感到驚訝，表示「以後要少吃了」，提醒需注意日常攝取的糖量不要過高。

而「糖尿病風險高」也是許多人關注的糖危害議題。糖尿病為國人常見的慢性疾病，成因眾多，又分為好幾種類型，不過後天不當的生活習慣也是誘發的一大因子。就有篇新聞報導一位中年男子因平日愛吃甜食，長期於午後享用甜點，後才發現自己罹患了糖尿病，甚至診斷出胰臟癌，引起廣大網友熱議。

在底下的討論中，也有網友提醒民眾「長期高甜高糖『會提高糖尿病風險』，並不是『一定會得』」，表示長期高糖飲食雖然不一定等於會罹患糖尿病，但確實可能造成身體的不適，甚至引發慢性疾病，平日應多注意個人飲食習慣，避免攝取過量糖份，以減少引發病變的機率。

此外，「腸胃不適」也是許多人提到的問題。過量的糖份攝取會減緩腸胃蠕動，造成腹脹、腹瀉、胃痛、胃食道逆流、消化不良等腸胃不適，而長期高油、高糖的飲食習慣，也可能會導致腸道的壞菌增加，更增加腸道發炎的風險。

你也是愛吃甜的人嗎？雖然糖過量會對人體造成不良影響，不過更重要的還是要減量、聰明吃，可以試著慢慢減少含糖飲料、甜食的份量，從日常飲食習慣做調整，多起身動動幫助消化，循序漸進的培養良好的生活作息，一起遠離糖危害吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「糖危害」相關討論則數。觀測期間：2023/06/18~2023/09/18，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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