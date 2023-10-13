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號稱「台灣茶界的櫻花鉤吻鮭」 這款茶葉你沒喝過？

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
號稱「台灣茶界的櫻花鉤吻鮭」台灣原生山茶永康變種-山蘊。圖／茶改場提供
號稱「台灣茶界的櫻花鉤吻鮭」台灣原生山茶永康變種-山蘊。圖／茶改場提供

農業部茶及飲料作物改良場(簡稱茶改場)表示，從民國90年開始以台灣原生山茶永康變種為材料，經過一系列試驗研究並篩選出優良的品系，於民國108年正式命名為台茶24號，商品名為「山蘊」。從此，這生長在台灣山林迷霧中，台灣的特有種得以重見天日，被稱為「台灣茶界的櫻花鉤吻鮭」。

茶改場表示，同仁利用台茶24號屬中葉種特性及帶有特殊的氣息，將其加工製成帶有青蕈鮮菇香味的綠茶及帶有杏仁咖啡香味的紅茶，茶湯滋味層次分明，與台灣特色茶極具差異化及獨特性；又在民國110年利用茶樹成熟葉的咖啡因含量較低的特性，運用關鍵製茶技術製成特殊風味的永康變種成熟葉茶。今(112)年更推出優化製程台灣原生山茶永康變種(山蘊)清香型烏龍茶製造技術，展現台灣山林的原生氣息。

茶改場場長蘇宗振表示，為了讓山蘊的風味更多元，該場東部分場優化烏龍茶的加工製程，製造出清香型山蘊烏龍茶，入口前韻具有蕈菇風味，後韻轉為淡淡花香，滋味甘甜不苦澀，其香氣滋味與國內其他市售烏龍茶有所不同，且咖啡因含量低，非常適合對咖啡因敏感的消費者。

茶改場說，清香型山蘊烏龍茶製程採用比較重的萎凋及攪拌方式，在萎凋失重20至30%時，進行攪拌30分鐘的製程得以展現山蘊特點。經分析茶湯成分發現，咖啡因含量比金萱烏龍茶少48.9至67.4%；總游離胺基酸含量是金萱烏龍茶的2.5至3.1倍。

茶改場表示，這項優化製茶技術，產製風味獨特且甘甜不苦澀的山蘊烏龍茶極具市場潛力。未來在配合林下經濟的推動下，國內外商機無限；透過技術取得，未來可製造與販售清香型真正台灣原生山茶風味的烏龍茶，歡迎茶農、茶商或茶企業技轉。

咖啡 櫻花鉤吻鮭

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