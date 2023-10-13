癌藥基金那裡來？衛福部「不修法」 病團憂預算無法穩定編列

癌症病人自費用藥已成常態，經濟弱勢病友卻無法及時用藥，導致療效受限。衛福部健保署長石崇良日前承諾將設立百億新藥基金，衛福部昨表示基金將以癌症新藥先行，且將架構於健保框架之下。立院厚生會曾與癌症病友團體討論新藥基金實施方向，並形成共識，將推動「癌症防治法」修法，確保基金財源穩定編列，並要求成立獨立的審議小組，並納入病友以正式席位參與。

立院厚生會日前與台灣癌症基金會、乳癌病友協會、台灣年輕病友協會等多癌友團體討論新藥基金實施方向。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟透露，基金應無法一次到達百億規模，係採逐年編列，基金規模影響可納入的藥品項目，必須訂出優先順序，是以突破性新藥為優先，或依疾病嚴重程度決定，病團及專家仍在凝聚共識。

蔡麗娟表示，基金財源是重要問題，病團已達成共識，要修訂「癌症防治法」賦予法源，讓公務預算能逐年編列，避免政府因稅收等影響財源，確保基金永續經營，保障病人權益。但目前衛福部以修法耗時冗長為由，推延修法，加上大選在即，本屆立委進入最後一個會期，癌防法修法恐要等到明年，病團將與下屆委員重啟溝通。

健保共擬會決定藥物納保與否，但病友團體只能列席，無法實際參與決策或主動發言。蔡麗娟表示，新藥基金應建立獨立審議機制，設置獨立於健保專家會議、共擬會之外的專家小組，由腫瘤科醫師、藥師等專家組成，並設置病友正式席次，確保病友實質參與。

蔡麗娟表示，不少已被國際指引納入、療效明確的癌症新藥，因財務衝擊遲未納入健保給付。對晚期病友而言，治療選項受限，原先可以救命的新藥，卻因無法及時給付，導致療效受影響。另外，經濟能力較好的病人才有能力及早用藥，則有醫療階級化隱憂，弱勢患者無法及時獲得治療，病人因病而貧、因貧而病，背離健保成立初衷。

「資源有限，但是癌症新藥研發快速，健保對於重症的『保護力』不足，是健保要思考的問題。」蔡麗娟表示，癌症41年來都是國人死因第一位，政府應從國家高度看待，而不是侷限在「健保資源」框架裡面討論新藥可近性，應該要有更多資源挹注，包括公務預算、國家更高的政策思維，來幫助病人減輕負擔。