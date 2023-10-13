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宜蘭首例本土登革熱 為北宜通勤族、近日曾到台南探親

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭出現首例本土登革熱患者，相關單位清理居家周遭的易滋生病媒蚊水漥。圖／宜蘭縣衛生局提供
宜蘭出現首例本土登革熱患者，相關單位清理居家周遭的易滋生病媒蚊水漥。圖／宜蘭縣衛生局提供

宜蘭縣出現今年首例本土登革熱個案。宜縣衛生局本月7日接獲醫院通報，1名50多歲的男性10日登革熱確診。患者在台北上班，是北宜通勤族，9月底到10月初曾到台南探親，同住家人3人目前無症狀。

縣府衛生局表示，患者9月28日到10月1日到台南探親，2日回台北上班，5日出現頭痛、發燒等症狀，7日就醫後，醫院檢測NS1為陽性，通報衛生局，8日患者四肢、胸部、腹部出現微紅疹，10日檢驗結果證實是宜蘭今年首例本土登革熱個案。

衛生局長徐迺維指出，接獲通報後除了針對個案疫調，環保局也立即在住家周遭、相關轉運站、醫院等場所噴消防治並清理水漥等易孳生環境；登革熱是透過病媒蚊感染，民眾不用過於擔心接觸史，但如果有出現發燒、關節痛、出疹等疑似症狀，仍須密切注意；此外若要前往東南亞國家或登革熱疫情發生地區，務必做好防蚊措施。

宜蘭首例登革熱案例是北宜通勤族，9月底曾到台南探親，10月5日出現症狀，10日證實是登革熱。圖／宜蘭縣衛生局提供
宜蘭首例登革熱案例是北宜通勤族，9月底曾到台南探親，10月5日出現症狀，10日證實是登革熱。圖／宜蘭縣衛生局提供

衛生局 登革熱 患者

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