12年未調 金門計程車運價明年元旦起調漲

金門縣計程車運價自100年10月1日調整後，至今已12年未調整，金門縣觀光處表示，經縣計程車公會反映計程車營運成本，因物價不斷上漲，業者經營困難，依程序提報縣府同意核定，並自明年1月1日0時起調整，續程運價每250公尺調為每200公尺新台幣5元，計時運價5元（時速5公里以下，累計4分鐘）調為5元（時速5公里以下，累計2分鐘）。

金門縣觀光處表示，新的運價從原本續程運價5元(250公尺)，調整為5元(200公尺)；計時運價5元(時速5公里以下，累計4分鐘)，調整為5元(時速5公里以下，累計2分鐘)，其餘運價項目不變。

調整後之運價如下，日間：啟程運價100元(1,000公尺)，續程運價5元(200公尺)，計時運價5元(時速5公里以下，累計2分鐘)。夜間：夜間依日間運價收費加收2成。春節加成：除夕前一天至年假結束全天比照夜間運價收費。

調整運價即日起公告，並自明年1月1日0時起全面使用新費率計費表收費，計程車如未及於113年1月1日前完成修改計費表，仍須依照「舊錶費率」按表收費，不得超收，還請民眾多加留意。