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台61大安休息站成新打卡熱點 開車也可「鑽轎腳」
台61線西部濱海快速公路，縱貫台灣西部沿海地區，全長301.8公里，繼口湖、新豐休息站啟用，中部睽違已久的大安休息站今盛大開幕，其中台61線跨越132線有座景觀脊背橋，為大甲媽祖鑾轎意象的橋塔造型，讓民眾開車也可以「鑽轎腳」、保平安，成為民眾新打卡熱點。
大安休息站今天上午舉行啟用典禮，立法院副院長蔡其昌、台中市議員施志昌、李文傑、楊啟邦等人到場剪綵。
公路局表示，為讓民眾在行駛途中有舒適的休憩地點，前年2月啟用台61線246K口湖休息站、今年8月新竹縣新豐鄉台61線58K處新豐休息站，讓北、南部旅客有休憩之處。
中部旅客引頸期盼的大安休息站今天盛大開幕啟用，是西濱中部路段的第一座西濱休息站，也是交通部公路局改名後首座，公路局表示，已完成台61線北、中、南各一座休息站目標。
大安休息站由統一超商得標營運，站區設有7-ELEVEN便利商店、小吃攤、在地農特產品等伴手禮可供選購，多間男女廁所及性別平等、無障礙及親子廁所等，滿足民眾休憩及採買在地農特產品等需求，超商預估每年可服務超過100萬人次旅客。
大安休息站洗手台全天候供應熱水，停車場有電動車快充的充電樁及自行車、重機停車格等友善設施。
休息站周邊有大安濱海樂園、海水浴場、水蓑衣生態教育園區、龜殼生態公園、大安港媽祖文化園區等，可於休息站停駐休息後，前往周邊進行半日或一日遊行程，或規劃大安、大甲、清水區的生態慢行(i遊甲水及環島1-4號線)等自行車路線串聯旅遊行程。
台61線大安休息站位於台中市大安區132線路口北側的西濱高架橋下，鄰近「136福住」及「139大安一」西濱匝道；台61線跨越132線的景觀脊背橋，為大甲媽祖鑾轎意象的橋塔，讓民眾開車也可以「鑽轎腳」、保平安。
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