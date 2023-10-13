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曾做夢都想抽 陳時中籲斬斷菸癮開始才有機會成功

中央社／ 台北13日電
陳時中於國健署今日戒菸記者會提出「四大二不」，從身邊親友支持、目標放小、多運動及尋求專業協助等步驟開始，讓成功戒菸不再難如登天。聯合報系記者潘俊宏／攝影
陳時中於國健署今日戒菸記者會提出「四大二不」，從身邊親友支持、目標放小、多運動及尋求專業協助等步驟開始，讓成功戒菸不再難如登天。聯合報系記者潘俊宏／攝影

曾經想抽菸到「做夢都在想」，前衛福部長陳時中靠著「明天再抽」心法給心魔一個出口，成功斬斷52年菸癮，他提醒癮君子戒菸永不嫌晚，千萬不要害怕失敗，開始才有機會成功。

根據世界衛生組織（WHO）統計，菸草每年使800多萬人失去生命，其中有700多萬人是直接使用菸草，另外約120萬人則是接觸二手菸霧的非吸菸者，平均不到5秒就有1人因菸害死亡。

身為菸齡超過半世紀的老煙槍，陳時中今天在記者會分享戒菸經驗時笑說，年輕時抽菸的理由不外乎想耍帥，那時候電影或戲劇都會給人一種「抽菸很帥」的感覺，加上年輕人個性叛逆，越說不行就偏要嘗試，「結果一抽就上癮了」。

陳時中菸癮最重的時候，甚至一天要抽掉2、3包。他提到，當時還常常發生手上點一支、桌上也放著一支已點著香菸的誇張狀況。

隨著菸害防治觀念抬頭，時任衛福部長的陳時中開始受到外界質疑，怎麼可以帶頭當壞榜樣。不過，陳時中表示，董氏基金會並沒有用嚴苛的態度來應對這件事，反而是先接納他抽菸的事實。

他提到，董氏基金會還抱著同理心緩頰，「像部長這樣算是有小聰明的人，都戒不了菸，可見菸害很厲害。」接著再用肯定的方式，鼓勵並舉辦「戒菸就贏」活動，支持跟增強他戒菸的動力，讓他沒有退路，一路就戒菸到現在了。

看似輕描淡寫的戒菸路，陳時中透露，起初「每天早上都因為夢到抽菸而醒來」，隨即又想說「不行不行」，吃完早餐再走一走，抽菸的動機沒有那麼強了。

陳時中成功戒菸近500天，心肺功能明顯改善許多。他說，以前跟太太去爬山，上坡時頂多爬個1000多步就開始喘，現在可以走個6000步沒問題；今年菸害防制法修正往前走了一大步，相信衛福部下一個任務是勿讓菸害侵襲青少年。

「只要能戒菸成功都是好方法。」陳時中表示，不需要拘泥於戒菸的方法，以他自己來說，全靠「一千零一夜」故事靈感，用「明天再抽」心法給心魔一個出口，重點是要轉換心態，不要因為害怕失敗就不去做，一旦開始就有成功的機會。

國健署提供多元戒菸服務，可於住家附近的醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局尋求專業服務，可諮詢全台約3500家合約醫事機構的醫師及戒菸衛教人員會協助戒菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 陳時中 抽菸

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