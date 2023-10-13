花青素含量是野生藍莓9倍 里仁引進加拿大「藍靛果」

加拿大超級水果「藍靛果」（Haskap）來台，里仁引進台灣無法栽種的野生藍莓、蔓越莓、野米等加拿大特色有機農產品，今年引進「藍靛果」原汁及果醬，促進台加農業與食品合作，帶動健康食飲風潮。

里仁總經理李妙玲與加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）處長Ed Jager（敬獵人）介紹「藍靛果」，今舉行記者會。

營養師黃千芮表示，藍靛果不但擁有豐富的維生素A、C、E及礦物質鉀、鈣、磷、鐵，藍靛果深紫藍色的果皮和深紅色的果肉有著極高的抗氧化能力，花青素含量是野生藍莓的9倍、抗氧化能力也優於藍莓2至3倍；藍靛果汁的花青素含量，是紅葡萄的43倍。對於營養不均衡的外食族、經常使用3C產品的學生與上班族、長期承受生活壓力的現代人而言，藍靛果是對抗慢性發炎的超級水果。

李妙玲說，里仁從支持台灣本土的有機與友善農友開始，也希望能支持有共同理念的海外農友。此次合作引進的加拿大藍靛果農場，採用天然的方式種植藍靛果。由於成熟的藍靛果會吸引大群鳥兒啄食，因此，農友以覆網方式保護果實，待機器採收時再拉開覆網；不傷害鳥類，採收後的落果也能與鳥類共享。

里仁表示，即日起至10月24日止，全台里仁門市舉辦「楓香遠揚」體驗加拿大有機楓情活動，除了藍靛果商品外，還有以加拿大穀物水果加工的常溫豆奶、全果果乾、紅扁豆米粉等；期望結合臺灣本土的有機產業鏈實力，持續帶動加拿大當地農友朝向有機、永續的方向前進，也深化台加農產貿易合作、促進雙方農民福祉及農業永續發展。