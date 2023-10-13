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「台北市防疫實錄」出版 記錄抗疫千日珍貴經驗永留存

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
台北市醫師公會下午舉行「台北市防疫實錄」專刊發表記者會，記錄抗疫千日珍貴經驗永留存。記者曾吉松／攝影
台北市醫師公會下午舉行「台北市防疫實錄」專刊發表記者會，記錄抗疫千日珍貴經驗永留存。記者曾吉松／攝影

北市醫師公會下午舉行「台北市防疫實錄」專刊發表記者會，記錄抗疫千日珍貴經驗永留存，從新冠病毒疫情大流行以來，全國醫護人員和公共衛生體系皆遭受了嚴峻的挑戰，台灣在抗疫期間的一千多個日子，公私協力，守住了這場蔓延全球的病毒戰爭。

台北市醫師公會常務理事洪德仁、理事長／立委邱泰源、台北市衛生局長陳彥元出席，於艱難抗疫的一千多個日子裡，融合過去SARS 的歷練，在「防疫物資的整備」、「媒體網路衛教宣導」、「COVID-19 疫苗接種」、「擴大設置 PCR 採檢站」、「醫界應變會議」「心理健康支特」及「台灣防疫模式與國際交流」等面向之十足珍貴的防疫經驗。我們相信有了這些珍貴經驗的傳承與分享，有助於台灣成為「健康、安全、幸福」的堡壘，從而提高全球應對疫情的能力。

台北市醫師公會下午舉行「台北市防疫實錄」專刊發表記者會，記錄抗疫千日珍貴經驗永留存，台北市醫師公會常務理事洪德仁（左）、理事長／立委邱泰源（中）、台北市衛生局長陳彥元（右）出席。記者曾吉松／攝影
台北市醫師公會下午舉行「台北市防疫實錄」專刊發表記者會，記錄抗疫千日珍貴經驗永留存，台北市醫師公會常務理事洪德仁（左）、理事長／立委邱泰源（中）、台北市衛生局長陳彥元（右）出席。記者曾吉松／攝影

北市 衛生局 醫師 疫情 COVID-19

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