藍領病友多...頭頸癌藥費支出低 專家憂深化醫療不平等

頭頸癌病友多為藍領階級、社經地位較低，加上新藥研發緩慢，治療選項缺乏。目前健保將免疫治療列為第二線用藥，且患者不能使用標靶治療才能獲得健保資格。醫師表示，給付規則限縮，導致台灣病友治療無法跟上國際，且與其他癌別相比，政府頭頸癌藥費投入明顯較低。病團則擔憂此舉恐深化醫療不平等。

台北榮總腫瘤醫學部部主任楊慕華表示，多數頭頸癌患者確診時已是晚期，口咽癌、口腔癌及下咽癌患者半數為三、四期患者；頭頸癌各期別五年存活率差異大，第一期可達八成，第四期剩不到四成，且因治療難度較高，需要更多藥物介入。

楊慕華說，頭頸癌治療選項受限，目前手術、放射治療及化療為大宗，且國際藥物研發進展與其他癌別相比十分緩慢，1985年開始使用放射、化學治療，至2002年才有第一項標靶藥物出現、2016年免疫治療研發成功，至今仍是重要治療方式之一，但藥物選項較其他癌別少。

他表示，國際臨床試驗顯示，與化學治療加標靶治療相比，頭頸癌病友單用免疫治療，或使用免疫治療併用化療，療效最高可提升3倍，故免疫治療已被列為美國第一線用藥。台灣卻要第一線使用化療加標靶失敗才能使用免疫治療，且依現行規定，曾使用標靶藥物的病人不可再用免疫治療，病友若想使用免疫治療，第一線就不能使用標靶藥物，但根據研究，第一線治療單用化療者，療效是不夠的。

「健保給付10年中只更新4次，其他癌別卻更新了14次之多。」楊慕華表示，頭頸癌是台灣第6大癌症、男性第3大癌症，使用的健保藥費缺低於平均值2倍，是最高藥費癌別的7分之一，凸顯病友給付困境。另外，頭頸癌病友多為勞工階級，健保無法支持，病友也難自費使用免疫治療。

根據統計，頭頸癌病人自殺率超過一般人5倍。楊慕華說，頭頸癌病友超過9成是男性、平均年齡僅50多歲，是家庭經濟支柱，也是重要勞動力來源，若病友生命受威脅、就業狀況受影響，除影響病人身心狀態，也會拖垮家庭、對國家經濟能力造成負面影響，呼籲政府盡快放寬給付標準、將免疫治療納入晚期頭頸癌第一線用藥，讓治療用藥與國際治療指引接軌。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，基金會服務過程觀察，頭頸癌、肺鱗癌病友因社經地位低，藍領階級多，對疾病認知有限，確診時多已晚期。加上經濟弱勢，導致生病前未規劃商業保險，若新藥又無健保給付，病友可謂弱勢中的弱勢，對治療束手無策。

蔡麗娟表示，台灣健保是強制納保的社會保險機制，這群弱勢病友與一般民眾一樣繳交健保費，治療權益上應該平等對待，國際治療指引已將免疫治療、免疫治療併用化療納為第一線用藥，他們卻還在使用20多年前的化學治療，且因副作用影響難以回到工作崗位，對家庭、社會造成衝擊。健保給付常以財務衝擊為首要考量，但應從醫療平權觀點出發，讓弱勢癌友能有用藥權利，否則恐有深化醫療不平等的疑慮。

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