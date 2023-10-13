颱風過境苗栗通苑地區稻米受鹽害 農糧署允專案補助

苗栗縣通霄、苑裡沿海地區稻米近來因颱風過境受鹽害影響，無法結穗，形成所謂「空包彈」，立委陳超明接獲陳情，今天邀集農業部農糧署、農業金融署及苗栗區農業改良場赴現場會勘後，確認災損，並成功爭取農糧署允依天然災害救助專案方式辦理補助。

小犬颱風過境造成全台農損將近3.7億元，許多縣市稻米也飽受鹽害影響，導致無法結穗形成空包彈。苗栗縣通霄、苑裡沿海地區稻米也出現同樣情形，許多農民紛紛反應，若是採取農業保險理賠標準，全鎮今年產量比往年減產達20%以上，才能啟動理賠，恐怕是看得到卻吃不到，因此紛紛向立委陳超明陳情。

今天上午農業部相關單位至現場現勘，隨處可見稻米空包彈及發黑的情形。 陳超明說，農業保險法上路後，稻米已屬於強制納保作物，並無天然災害救助補助，但這次小犬颱風過境屬於天災，農糧署應給予協助，不要讓農民血本無歸。

出席會勘的農業部農糧署北區分署分署長黃昭興也提到，由於小犬颱風過境造成鹽害已致稻米出現災損，係屬於天災造成，允諾將以專案方式協助農友。他說，稻米確實出現空包彈情形，接下來請鎮公所循過往辦理天然災害救助的流程，以專案方式協助農民，但農友若是選擇領取專案補助金，就無法領取農業保險的理賠。

由於專案補助具有時效性，陳超明也呼籲農友務必留意相關訊息，也會請中央加速流程，讓農友早日領取到補助，以利後續復耕。

陳超明說，將稻米納入農業保險強制投保作物本是美意一樁，但天災造成的影響是不可預期，相關理賠條件應該更具彈性，未來將持續與農業部進行溝通，讓對農民的保障能更全面。