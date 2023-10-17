除夕好運年菜，年年提前售罄！彭園限量熱菜登場

慶賀龍年佳節，每逢除夕圍爐餐桌，各位饕客準備好了嗎？彭園主廚團隊將再次為您呈現一場美食盛宴，充滿好運和美味佳餚的2024年菜外帶自由配。不要再為除夕團圓年夜飯的烹飪而煩惱，彭園主廚們將為您準備一頓豐盛的盛宴，讓您在新的一年中開啟好運之旅。

團圓吃年夜飯也能享受國宴級美食饗宴！多元自由的菜色搭配(1+3或1+6)限量供應中。 圖／彭園提供

彭園的年菜外帶皆為主廚當天現做，每間彭園門市僅限供應100份的外帶年菜，為您提供輕鬆的圍爐筵席，只需簡單加熱，美味的年夜飯就完成了，讓您將更多時間與家人相聚，享受優雅的圍爐年夜飯。不必再為烹飪忙碌，彭園廚師團隊以宴會功夫菜為基礎，精湛的廚藝和獨特的巧思，呈現出豐富和細緻的風味。品嚐過彭園的美食會讓您留下美好的回憶，同時也能營養豐富，健康迎接新的一年，祝願龍年好運滿溢！

「鮑魚佛跳牆」料多實在，十餘種食材結合老母雞與金華火腿，細火煨燉，湯甘醇 濃郁滋味豐富。 圖／彭園提供

2024新年好運滾滾來，彭園美味年菜從必備湯品大菜「鮑魚佛跳牆」、「魚翅花膠土雞鍋」到深受大家喜愛的「富貴雙方」、「燻味雙寶雞」、「花雕貴妃蝦」以及「蘇東坡扣肉」、「香煎羊小排」等，推出了1+3或1+6組合套餐，亦可單點隨選。值得一提的是，彭園的年菜都是主廚熱火現做，除夕當天外帶只需簡單覆熱即可輕鬆上桌。

年年提前售罄的彭園外帶年菜，皆需提前預購，可自選方便的門市並在指定時間內到店取貨。結合了美味和實惠的彭園年菜，讓您在除夕夜與家人輕鬆共享高品質的美食！各門市及線上平台皆可預購，也提醒想搶購美味的饕客們，線上預購於1/15截止，各店供應數量有限，若提前售完將提前關閉接單。

「花雕貴妃蝦」肉質飽滿富彈性的新鮮大蝦，以十餘種中藥材浸泡，絶佳風味，清甜夠味。 圖／彭園提供

彭園門市店點分布於北北基桃，共九家分館，每年彭園都以限量預購和熱火現做的方式推出年菜外帶，深受美食愛好者的喜愛。2024年，彭園再次推出限量100份的年菜外帶，為您的團圓年夜飯增添一絲豪華和美味。不論家庭人數大小，您都可以選擇合適的年菜組合，並輕鬆訂購。現在，您只需在線上購物，除夕當天到彭園自取，無需在廚房裡忙碌，就能享受國宴級的美食饗宴，讓您輕鬆迎接好運的新年。

美味年菜介紹及預購詳情：https://bit.ly/3Fac0sC