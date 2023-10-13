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腫瘤縮小卻花光家產 肺鱗癌病友復發只能靠健保化療

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣腫瘤醫學會理事長賴俊良表示，醫師遇到病人自費用藥卻無以為繼的情境往往相當懊惱，明明治療已見成效，卻受限健保給付規定，加上病人經濟困境而無法用藥。記者林琮恩／攝影
台灣腫瘤醫學會理事長賴俊良表示，醫師遇到病人自費用藥卻無以為繼的情境往往相當懊惱，明明治療已見成效，卻受限健保給付規定，加上病人經濟困境而無法用藥。記者林琮恩／攝影

一名男性病患，妻子十多年前罹患肺癌癌，且檢測出的癌症突變型態當時無藥可醫，存活3年多即離世，全家仍在陰影之中，他卻被檢出罹患比肺腺癌更難治療的肺鱗癌。經檢測後屬可用免疫治療族群，但不符健保用藥資格，獨生女決定盡力搶救。使用免疫治療併用化療2月後，影像學檢測可見腫瘤明顯縮小，但因金錢耗盡，被迫中斷治療。停藥後僅維持三、四個月腫瘤便復發變大，使用健保給付的化學治療已無明顯效果。

收治該病患的台灣腫瘤醫學會理事長賴俊良表示，醫師遇到類似情境往往相當懊惱，明明治療已見成效，卻受限健保給付規定，加上病人經濟困境而無法用藥。肺鱗癌罹癌病人多為老菸槍、藍領階級，健保給付卻以20年前化療藥物為主，國際治療指引已把免疫治療、免疫治療併用化療列為一線使用，讓弱勢病人獲得治療機會。

從各媒體可見，肺癌治療近年已大有進展，但嘉義長庚醫院胸腔腫瘤科主任林裕清說，肺癌治療進展多在肺腺癌，晚期肺鱗癌五年存活率卻大幅落後肺腺癌達3倍。故每收到病人病理報告，若是肺鱗癌「心就沉下去」，是肺腺癌則會向病人說明，好險是肺腺癌，有許多治療選項，足見兩者治療水平差距甚遠。

林裕清表示，衛福部國健署雖推動低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，卻仍有54%病人確診罹癌時已是晚期，近四成肺癌患者沒有致癌驅動基因突變，不符標靶藥物給付資格。經免疫檢查點（PDL1）檢測後符合免疫治療者更少，且中南部不少病人因經濟困境無法自費用藥，其中肺鱗癌患者處境更嚴峻，不到10%病人符合第一線使用免疫治療的條件。在只能單用化療的情況下，半數晚期肺鱗癌病人活不過一年。

林裕清也說，國外治療指引如美國的NCCN癌症治療指引等，均把化學治療併用免疫治療列為晚期肺鱗癌第一線治療，五年存活率提升近2倍；台灣各大醫學會治療指引也把免疫併用化療列為第一線使用。目前健保規定須病人難以承受化療，或第一線化療無效才能使用免疫治療，但以醫學常理而言，第一線治療失效，第二線「再如何追加也難有療效」。

歐美各國、韓國及香港等地，均把免疫治療併用化療列為肺鱗癌病友第一線治療。林裕清表示，若健保署願意放寬給付限制，將免疫治療列為晚期肺鱗癌第一線用藥，估算台灣病人每年約300人是用藥有效的族群，人數不高、不會造成太大財務衝擊，希望健保多為這群弱勢病人做點事情。

賴俊良表示，肺鱗癌免疫治療併用化療的組合國際上5年前就在使用，鄰國韓國、日本也已比照歐美納入給付，但台灣遲未有進展，除了讓弱勢病人更弱勢，也因缺乏曾接受國際指引治療的病人，難以參與國際臨床試驗，長久以往也將損害台灣醫療軟實力、降低國際能見度。

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