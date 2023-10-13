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停車大富翁2輪改4輪 22日停滿石碇休息站 國道警：依法行政

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
為抗議交通部不同意大型重型機車停放機車格決議，重機團體於這個月1日集結250輛大型重機，將石碇服務區內停車格停滿引發熱議。圖／聯合報資料庫
為抗議交通部不同意大型重型機車停放機車格決議，重機團體於這個月1日集結250輛大型重機，將石碇服務區內停車格停滿引發熱議。圖／聯合報資料庫

為訴求大型重機得停放機車格位，這個月1日重機團體集結逾300人騎乘大型重機在石碇服務區停好停滿。不過當天機車卻一度遭警方禁止進入，為表達不滿及訴求，臉書「通勤者之歌」於這個月22日發起「十月廿二　汽車起義！石碇停車大富翁」活動，改以重機換汽車方式表達訴求。對此國道警表示，尊重訴求會依法行政。

據了解，為訴求大型重機得停放機車停車格內（交通部則以「重機車長逾2公尺者占93％」拒絕開放），重機團體於這個月1日發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動。當天上午7時許，重機團體號召250輛大型重機、逾300名重機車友以「一車一格，停好停滿」陸續進入國道5號石碇服務區內。

過程中，警方一度禁止機車進入休息站，引發雙方衝突，後經協調於當天上午8時30分開放機車正常通行。不過大批大型重機進入造成石碇休息區停車場爆滿，引發不少關注。

為抗議10月1日當天，大型重機一度無法停放石碇休息區，臉書「通勤者之歌」以「汽車起義 奪回我們尿尿的權利」號召車友於10月22日以2輪換4輪在同一地點改用汽車抗爭。

對此，國道公路警察局表示，對於臉書社群「通勤者之歌」訴求，國道公路警察局尊重與理解，但為避免影響其他用路人進入石碇服務區權益，國道警將配合高公局相關引導措施，籲請用路人配合。國道公路警察局將秉持依法行政，希望當日現場重機車友，能兼顧所有用路人的權益下表達訴求。

另外，當天如遇服務區停車場滿位，國道警會聯繫新店警分局協助，將車輛引導停放至服務區外文山路二側，讓其他民眾得進場休息。

臉書《通勤者之歌》號召車友以2輪改換4輪，於這個月22日集結停滿國五石碇休息區。圖／臉書《通勤者之歌》
臉書《通勤者之歌》號召車友以2輪改換4輪，於這個月22日集結停滿國五石碇休息區。圖／臉書《通勤者之歌》
為抗議交通部不同意大型重型機車停放機車格決議，重機團體於這個月1日集結250輛大型重機，將石碇服務區內停車格停滿引發熱議。圖／聯合報資料庫
為抗議交通部不同意大型重型機車停放機車格決議，重機團體於這個月1日集結250輛大型重機，將石碇服務區內停車格停滿引發熱議。圖／聯合報資料庫
臉書《通勤者之歌》號召車友以2輪改換4輪，於這個月22日集結停滿國五石碇休息區。圖／臉書《通勤者之歌》
臉書《通勤者之歌》號召車友以2輪改換4輪，於這個月22日集結停滿國五石碇休息區。圖／臉書《通勤者之歌》

重機 國道 警察

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