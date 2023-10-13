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陳時中52年老菸槍 以身作則談「4大2不」戒菸法

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
陳時中於國健署今日戒菸記者會提出「四大二不」，從身邊親友支持、目標放小、多運動及尋求專業協助等步驟開始，讓成功戒菸不再難如登天。記者潘俊宏／攝影
陳時中於國健署今日戒菸記者會提出「四大二不」，從身邊親友支持、目標放小、多運動及尋求專業協助等步驟開始，讓成功戒菸不再難如登天。記者潘俊宏／攝影

衛福部前部長陳時中是個菸齡52年的老菸槍，自去年6月開始嘗試戒菸，雖過程中每天早上都會因夢到要抽菸而醒來，但現已有近500天不曾碰菸。陳時中於國健署今日戒菸記者會提出「四大二不」，從身邊親友支持、目標放小、多運動及尋求專業協助等步驟開始，讓成功戒菸不再難如登天。

染上菸癮戒菸難。陳時中說，他年輕接觸香菸主因覺得帥，再加上叛逆心理而開始抽菸。一抽就是52年，最多一天可以抽2至3包。以往到一個新的地點首先第一件事，就是要觀察哪裡可以抽菸，有時間機會隨手就拿根菸來點。

陳時中表示，直到著手推動《菸害防制法》後，因無法以身作則而下定決心戒菸。後經董氏基金會協助，依照「戒菸就贏」目標前進，過程中雖受其他吸菸者慫恿時會想抽，但最終仍以意志力戰勝慾望，未使用其他藥物或相關諮詢，即成功戒菸至今。

對於靠意志力戒菸的秘訣，陳時中說，除周邊親友等人的接納與同理心，期間也會不斷告訴自己「今天就戒，明天再抽」，如同童話故事「一千零一夜」般，把目標放小一天天戒，至今已經近500天沒有抽菸。

不過，陳時中也說，每個人的戒菸方法不同，只要能戒菸就是成功。若菸癮者有意戒菸，有周邊親友支持、多運動、以小目標階段式，以及尋求戒菸專業協助共「四大方法」協助戒菸。

而對於經常說要戒菸卻又戒不掉的癮君子，陳時中則建議避免拘泥於特定方法，以及因害怕而不敢開始的「戒菸兩不」。陳時中表示，不知道他未來戒菸是否會破功，但只要沒開始就不會成功。懂得先為自己設定簡易目標，後續嘗試維持成功率，久而久之就有機會成功戒菸。

對於目前戒菸近500天，陳時中表示，戒除菸癮後自覺心肺功能有恢復，相較過往與太太爬山只能走1000多步就氣喘吁吁，現在則已經可以走6000多步，目前仍持續進步中。

據行政院主計總處2020年國情通報顯示，台灣成人吸菸率13.1%，其中以18至20歲吸菸率最低，僅占3.9%，而吸菸最高的性別年齡族群，男性以46歲至50歲占39.7%最高，相當於該年齡每2.5名男性就有一人抽菸，而女性則以21歲至25歲占7.5%最高，該年齡約每13名女性，就有1人抽菸。

戒菸四大方法：

1.周邊親友支持。

2.多運動，對戒菸要有信心。

3.把目標放小階段式成功，以今天不抽，明天再抽循序漸進達成戒菸目標。

4.尋求免費戒菸門診，從門診、藥物、衛教下手。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 陳時中 抽菸 衛福部

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