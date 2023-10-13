快訊

權值股撐盤！台股下跌43點收16,782點 台積電收553元

MUJI無印良品推充電器、Type-C線被酸「超盤」！網比價推這款「有優勢」

醫生警告「只剩3個月」！小亮哥菸癮大到差點沒命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內政部：國人平均壽命80歲、若排除惡性腫瘤提高三歲

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
內政部今公布「111年特定死因除外簡易生命表」表示，2022年國人一般平均壽命為79.84歲，若排除最大死因的惡性腫瘤，平均壽命將可提高3.32歲。圖／內政部提供
內政部今公布「111年特定死因除外簡易生命表」表示，2022年國人一般平均壽命為79.84歲，若排除最大死因的惡性腫瘤，平均壽命將可提高3.32歲。圖／內政部提供

內政部今天公布民國111年特定死因除外簡易生命表，2022年國人一般平均壽命79.84歲，若排除最大死因的惡性腫瘤，平均壽命將可提高3.32歲，排除心臟疾病及嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），平均壽命將可分別提高1.37歲及0.8歲。

內政部表示，根據衛生福利部統計，111年國人前十大死因依序為惡性腫瘤、心臟疾病、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變。

內政部指出，與110年比較，惡性腫瘤及心臟疾病排名不變，惡性腫瘤已連續41年高居國人十大死因首位，心臟疾病連續15年位居第2位，111年新增的COVID-19為第3位，其餘死因均下降1序位，原第10位的慢性肝病及肝硬化，退出十大死因榜

內政部指出，惡性腫瘤111年死亡人數為5萬1927人，占全體死亡人數比率24.9%，經排除死因為惡性腫瘤平均壽命與一般平均壽命的差距，已由111年的4.08歲緩步降至去年的3.32歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響有所下降。

內政部說，男性高於女性的死因包括惡性腫瘤、心臟疾病、COVID-19、肺炎、腦血管疾病、事故傷害，與慢性下呼吸道疾病；女性高於男性者包括糖尿病、高血壓性疾病，與腎炎、腎病症候群及腎病變。

民眾若想了解這次公布的「特定死因除外簡易生命表」，可至內政部統計處網站，點選「我國生命表」瀏覽查詢。

腫瘤 內政部 COVID-19 癌症

延伸閱讀

「廢棄物」變「廢棄資源」 資源循環促進法明年2月預告

李鴻源批口罩國家隊收回扣 王美花：沒事實做抹黑

內政部宣布 性侵害加害人管理辦法加嚴

衛福部長給承諾 將和內政部役政署討論「護理替代役」

相關新聞

晴朗好天氣到明天 周日起兩波東北季風接力、下周五最有感

周日和下周五各有一波東北季風增強。中央氣象署預報員朱美霖說，未來一周早晚稍涼，留意溫差。下周五東北季風水氣會比以往多一些...

不符合公費LDCT肺癌篩檢資格怎麼辧？ 肺癌名醫這樣說

肺癌長年來都是國人十大癌症死因之首，去年國健署針對高風險族群推動胸部低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢，希望可以早期發現早期...

台北101垂直馬拉松明登場 醫：賽前2小時這事必做

受到新冠疫情影響，停辦3年的台北101垂直馬拉松（Taipei 101 Run Up，原名：台北101國際登高賽），將於...

否認美豬洗產地 王必勝：是「標示不實」

衛福部食藥署日前稽查桃園市兩業者的美豬產品「標示不實」，肉品來源有美豬卻標示加拿大豬，引發外界「洗產地」質疑。衛福部長薛...

花蓮網紅名店「平和飯店」熄燈！網友嘆：吃不到甜甜圈了

花蓮網紅名店「平和飯店」將於10月底走入歷史，店家於臉書公告「甜甜圈掰掰」、「重要公告文」、「這不是愚人節」，還加註「每...

為台灣國際地位打拚35年！獲「大綬景星勳章」 荷蘭人昆布勞：台灣人別再拍勢了

荷蘭人昆布勞，人生第一份、也是唯一一份全職工作，就是任職於台灣人公共事務會；他把長達35年的歲月精華，都奉獻在台灣前途的遊說工作上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。