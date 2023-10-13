內政部：國人平均壽命80歲、若排除惡性腫瘤提高三歲

內政部今天公布民國111年特定死因除外簡易生命表，2022年國人一般平均壽命79.84歲，若排除最大死因的惡性腫瘤，平均壽命將可提高3.32歲，排除心臟疾病及嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），平均壽命將可分別提高1.37歲及0.8歲。

內政部表示，根據衛生福利部統計，111年國人前十大死因依序為惡性腫瘤、心臟疾病、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變。

內政部指出，與110年比較，惡性腫瘤及心臟疾病排名不變，惡性腫瘤已連續41年高居國人十大死因首位，心臟疾病連續15年位居第2位，111年新增的COVID-19為第3位，其餘死因均下降1序位，原第10位的慢性肝病及肝硬化，退出十大死因榜

內政部指出，惡性腫瘤111年死亡人數為5萬1927人，占全體死亡人數比率24.9%，經排除死因為惡性腫瘤平均壽命與一般平均壽命的差距，已由111年的4.08歲緩步降至去年的3.32歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響有所下降。

內政部說，男性高於女性的死因包括惡性腫瘤、心臟疾病、COVID-19、肺炎、腦血管疾病、事故傷害，與慢性下呼吸道疾病；女性高於男性者包括糖尿病、高血壓性疾病，與腎炎、腎病症候群及腎病變。

民眾若想了解這次公布的「特定死因除外簡易生命表」，可至內政部統計處網站，點選「我國生命表」瀏覽查詢。