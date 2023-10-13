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聖嬰現象最快11月成形 明年可望迎較多春雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署說，有別於今年春季遇上乾旱，聖嬰成形後的隔年春雨就會較多。本報資料照
中央氣象署說，有別於今年春季遇上乾旱，聖嬰成形後的隔年春雨就會較多。本報資料照

中央氣象署先前發布長期天氣展望指出，聖嬰處於發展狀態，預測9至11月秋季會達到聖嬰事件成立標準。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書表示，只要在8至10月的數值都超過0.5度，就表示聖嬰現象成形，因此下個月就可以正式確認。中央氣象署也說，有別於今年春季遇上乾旱，聖嬰成形後的隔年春雨就會較多。

賈新興指出，聖嬰現象的定義為連續5季Niño 3.4（赤道中太平洋海域的海溫異常值）的滑動平均超過0.5度，根據資料顯示Niño 3.4指標於今年4至6月的數值達到0.5度，之後一直到7至9月的數值都超過0.5度，且於7至9月來到1.3度，只要在8至10月的數值都超過0.5度，就表示聖嬰現象成形，因此11月就可以正式確認。

他表示，從預報資料顯示，一個超過中度強度的聖嬰現象將成形，並且持續至明年春季，一般出現聖嬰現象時，冬季台灣易偏暖，隔年春雨則易偏濕。至於2023年全球年均溫，在聖嬰現象的推波助瀾之下，今年1月至9月地球均溫已經比2016年同期高出了0.05度，也比1850年至1900年同期氣溫高出了1.4度，各國專家研判2023年地球全年氣溫，有機會再創新高。

中央氣象署副署長呂國臣表示，目前Niño 3.4的滑動平均溫度在7至9月來到1.3度，若連續5個季度超過0.5度就達到聖嬰成形，確實下個月就能確認。根據聖嬰標準，0.5度至1度為輕度聖嬰，1度至1.5度為中度聖嬰，1.5度以上則是強度聖嬰，預估今年應為中度聖嬰。

呂國臣指出，今年初的反聖嬰使東北季風較強，把乾冷空氣帶下來，導致缺水乾旱；至於即將成形的聖嬰隔年東北季風發揮會比較弱，相對會有較多水氣，因此可預估明年春雨（2月至4月）較多，且高於氣候平均值。但他也說，以往春季仍為中南部枯水期，民眾還是要節約用水。

呂國臣表示，隨著聖嬰發展，整個太平洋溫度逐漸上升，間接也影響季風潮較強，雖然發展過程對台灣多少有影響，但仍是以全球性趨勢為主。至於颱風多為間接影響，像今年截至9月的颱風數量沒有特別多，仍少於氣候正常值，明年颱風季的聖嬰影響訊號可能就不會這麼明顯。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，各國專家研判2023年地球全年氣溫，有機會再創新高。圖／取自賈新興臉書
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，各國專家研判2023年地球全年氣溫，有機會再創新高。圖／取自賈新興臉書

聖嬰現象 颱風 氣象署

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