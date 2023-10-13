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想戒菸別光靠意志力 電話諮詢加藥物提升成功率

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
國健署調查，2020年台灣18歲以上吸菸率為13.1%。每年約有2.5萬人死於吸菸，3000人死於二手菸害，相當於全台不到20分鐘，就有1人因菸害失去生命。國健署菸害防制組長羅素英（左起）、國健署長吳昭軍、衛福部前部長陳時中、國健署副署長賈淑麗共同呼籲大家戒菸。記者潘俊宏／攝影
國健署調查，2020年台灣18歲以上吸菸率為13.1%。每年約有2.5萬人死於吸菸，3000人死於二手菸害，相當於全台不到20分鐘，就有1人因菸害失去生命。國健署菸害防制組長羅素英（左起）、國健署長吳昭軍、衛福部前部長陳時中、國健署副署長賈淑麗共同呼籲大家戒菸。記者潘俊宏／攝影

無論是一手、二手還是三手菸，菸品對人體的傷害不容小覷，不少人也有意戒菸但始終難成功。國健署菸害防制組組長羅素英表示，若想戒除煙癮，憑個人毅力再加專業協助，以階段性方式達成，成功率比採單一方法及靠意志力來得更高。

國健署調查，2020年台灣18歲以上吸菸率為13.1%。每年約有2.5萬人死於吸菸，3000人死於二手菸害，相當於全台不到20分鐘，就有1人因菸害失去生命。

羅素英表示，衛福部「多元戒菸服務」每年約服務平均63至70萬人次，以相關醫療單位提供藥物及衛教，戒菸成功率為26%，每4人就有1人成功戒菸。去年相關服務則為30至40萬人次，成功率約為30%。戒菸專線去年累計進線6.3萬人次，戒菸成功率為37%。羅素英說，透過個人意志力、階段性任務、藥物使用及電話諮詢等方法搭配，更可有效提高成功戒菸機率。

國健署長吳昭軍表示，坊間流傳電子煙或加熱菸可用來戒菸減害屬錯誤訊息。電子煙煙油主要成份為尼古丁、丙二醇、甘油及其他化學添加物，且即便煙油標榜無尼古丁，經檢測卻有超過90%以上實有尼古丁。

國外研究顯示，煙油加熱後將產生逾150種有毒物質，在菸防法修法後納管的電子煙，也與傳統紙菸相同。成分除尼古丁外，經加熱也將釋出焦油、甲醛、乙醛等有毒致癌物，恐影響免疫系統，並增加罹患「慢性阻塞性肺病（COPD）」相關肺部疾病等風險。

另經科學實證，使用加熱菸與電子煙無助於戒菸，且可能會造成紙菸及其他新興菸品的「多重使用」。美國研究指出，使用紙菸及電子煙的雙重使用者，罹患肺部疾病的風險，比單使用紙菸者高出1.47倍。德國研究也顯示，加熱菸仍有二手菸及三手菸危害問題，甚至可能產生小於PM2.5的PM0.3（300奈米）之懸浮微粒，深入肺部及血管將增加呼吸及血液系統傷害，長期恐致癌。

吳昭軍表示，吸菸與高血壓、糖尿病及心血管疾病有關，為鼓勵吸菸者戒菸，提供多元戒菸服務。民眾可至住家附近的醫院、診所、衛生所及社區藥局等3500家醫事機構尋求專業協助，亦可撥打免付費戒菸諮詢專線0800-636363，以安全有效的方式戒除菸癮。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 國健署 衛生所

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