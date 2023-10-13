世界從心開始-守護心跳 立院厚生會：擴充急救量能
立法院厚生會上午舉行的「世界從心開始--守護心跳，擴充急救量能」記者會，表示全台派出所尚需 614 台 AED，接軌世界從心開始，號召共同完善社區急救之鏈，得到了衛生福利部、國民及學前教育署、警政署等單位的大力支持，記者會強調急救的「生命之鏈」六環中，前三環是我們每個人都能發揮作用的關鍵，儘早求救（撥打 119）、儘早高品質 CPR，以及儘早 AED電擊去顫，這些行動不僅挽救生命，更連結我們與「世界從心開始」(WorldRestart a Heart, WRAH)的全球行動。這個特別的日子提醒我們，儘早掌握這些簡單而有力的急救技能，就可以成為生命之鏈的堅固環節。
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