花蓮網紅名店「平和飯店」熄燈！網友嘆：吃不到甜甜圈了

花蓮網紅名店「平和飯店」將於10月底走入歷史，店家於臉書公告「甜甜圈掰掰」、「重要公告文」、「這不是愚人節」，還加註「每周末販售的貝涅甜甜也要走入歷史了」。網友紛紛哀嘆：「是在開玩笑嗎？」

「平和飯店這四個字、這個品牌的生命，即將在10月底告終...」店家公告文指出，「很感謝大家這三年（40個月）來，對平和飯店的支持和指教，從開業以來正值疫情的衝擊至今，面對的挑戰和困難沒有少過，如今依然是艱難的前進著，因此我們懷著遺憾的心情告訴大家..『平和飯店要結束營業了..』」。

也就是說，店內招牌包括炭火烤肉、貝涅甜甜圈也將一起走入歷史。店家也建議，11/1起可到集團的其他小店碰碰運氣，如壽豐的小和民宿、小和好點（肉桂捲專門店）、小和山谷。

平和飯店指出，11月起將會在同一個地點進行改裝，屆時將以全新品牌與菜單重現。

位在花蓮美侖的「平和飯店」，主打早午餐、炭火烤肉飯食專賣，下午兩點開始供應的貝涅甜甜圈，因拍照打卡者眾，讓店家聲名大噪，在google評論也有4.6的高分。