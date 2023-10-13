賈新興：聖嬰現象將成型 今年地球全年氣溫有機會再創新高

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，聖嬰現象將成型。至於2023年全球年均溫，在聖嬰現象的推波助瀾之下，今年1月至9月地球均溫已經比2016年同期高出了0.05度，也比1850-1900同期氣溫高出了1.4度。目前各國專家研判2023年地球全年氣溫有機會再創新高。

他說，根據聖嬰現象的定義，連續5季Niño 3.4的滑動平均都超過0.5度，就表示整個聖嬰事件達標。根據資料顯示，Niño 3.4指標今年4至6月的數值達到0.5度，之後一直到7至9月的數值都超過0.5度，且於7至9月來到1.3度。

賈新興表示，只要在8至10月的數值都超過0.5度，就表示聖嬰現象成形了。因此下個月就可以正式確認了。

賈新興說，從預報的資料顯示，一個超過中度強度的聖嬰現象將成型，並且持續至明年春季。一般而言，出現聖嬰現象時，冬季台灣易偏暖，明年春雨則易偏濕。