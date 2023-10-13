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AED新法上路 全台派出所仍缺614台AED

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立法院厚生基金會呼籲完善社區急救之鏈。記者李青縈／攝影
立法院厚生基金會呼籲完善社區急救之鏈。記者李青縈／攝影

衛福部今年5月修法新增國中、派出所應設置體外心臟電擊去顫器（AED），為一台AED費用約8至10萬元。立法院厚生會長吳玉琴表示，目前雖然國中都已備齊，但全台派出所仍缺614台AED，呼籲社會各界響應AED勸募，補足缺口、建立急救網路。

立法院厚生基金會今舉辦「世界從心開始——守護心跳，擴充急救量能」記者會，期盼各界響應AED勸募，並且及早掌握急救技能。衛福部次長周志浩也說，全台AED已經設置超過1.3萬台，但仍然不夠．要持續建設提高普及率，讓緊急事件發生時可以提高及時有效幫忙。

衛福部5月10日公告修正「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」與 「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，法規有三項下修分別為台鐵車站三等站皆須設置AED，學校則下修到國中都要設置，大賣場則下修到每1000餘人就要設置AED；同時也規範派出所及超過千人的宗教集會場所要設置AED。

厚生基金會社工師楊佩秦說，AED若是有缺口無法靠勸募，地方政府應該要編列經費，新規定今年才上路，而預算編列又會提前一年，因此恐仍難直接編列購買。不僅購買，地方政府也應該規劃教育訓練，讓民眾了解AED使用。

此外，楊佩秦也說，AED不是買了就結束，後續仍要維修費用，例如電池2至5年就要換一次，換一次約5萬元；貼片不使用的話壽命也只兩年，更換一次也要五六千元。不僅如此，為了要讓民眾方便找到AED，並且方便管理使用狀況，AED也需要連續等維護費，每個月約500元，累積下來也是不小的支出。

記者會邀請立委蘇巧慧、立委林楚茵、立委賴品妤以及邱泰源等人了解CPR以及AED使用，台大雲林分院長馬惠明也在現場指導解說。

馬惠明表示，失去意識倒下跟昏倒不一樣，當遇到有人失去意識倒下後，應該先確認現場安全，例如旁邊是否有火源、地板是否潮濕。再者為「叫叫壓電」，他說，要拍打昏倒者的雙肩，並且叫旁邊的人協助，如打電話、拿取AED。「壓」也有口訣，用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷，壓下去深度約5至6公分，並且每分鐘壓100至120下。

立委賴品妤學習CPR及AED。記者李青縈／攝影
立委賴品妤學習CPR及AED。記者李青縈／攝影

AED 衛福部 CPR

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