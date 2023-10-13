快訊

中共一連串會議變動有隱情 暗示習近平重大政治轉折

以巴衝突短期不會塵埃落定 以色列經濟將受重創

連胎兒也不放過！傳哈瑪斯剖開孕婦腹部 刺殺未出世嬰孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／超過50年菸齡 陳時中公開戒菸秘訣

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
菸齡52年的衛福部前部長陳時中今天公開他的戒菸秘訣，呼籲民眾一起戒菸。記者潘俊宏／攝影
菸齡52年的衛福部前部長陳時中今天公開他的戒菸秘訣，呼籲民眾一起戒菸。記者潘俊宏／攝影

為推動菸害防制法，菸齡52年的衛生署前部長陳時中今天公開戒菸近500天的秘訣，坦言當初身為修法主要推動者，幾經思考被說服參加「戒菸就贏比賽」參賽者，靠著自創「今天就戒，明天再抽」口號成為座右銘，克服心理的菸癮。

陳時中表示，戒菸沒試過怎麼知道會不會成功，所以想說只要戒菸一天就成功了，慢慢累積很多次小成功就會克服菸癮，而身邊的親友必須要接納吸菸者，對想戒菸的人有同理心，從旁鼓勵幫助戒菸，當初董氏基金會就是這樣慢慢幫助他成功戒菸近500天，而現在有許多戒菸好幫手，國民健康署提供的「多元戒菸服務」，都可在住家附近的醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局尋求專業協助。

國健署署長吳昭軍表示，吸菸對身體百害無一利，不論電子煙或加熱菸都含尼古丁，電子菸的菸油經分析主要成分為丙二醇、甘油、尼古丁及其他化學添加物，至於加熱菸與傳統紙菸一樣都是以菸草製成，含有尼古丁、焦油、甲醛、乙醛等有毒致癌物，都無助於戒菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛福部前部長陳時中（右）、國健署署長吳昭軍（左二）、國健署副署長賈淑麗（右一）、國健署菸害防制組組長羅素英（左一）今天呼籲民眾一起戒菸。記者潘俊宏／攝影
衛福部前部長陳時中（右）、國健署署長吳昭軍（左二）、國健署副署長賈淑麗（右一）、國健署菸害防制組組長羅素英（左一）今天呼籲民眾一起戒菸。記者潘俊宏／攝影
菸齡52年的衛福部前部長陳時中今天公開他的戒菸秘訣，呼籲民眾一起戒菸。記者潘俊宏／攝影
菸齡52年的衛福部前部長陳時中今天公開他的戒菸秘訣，呼籲民眾一起戒菸。記者潘俊宏／攝影

戒菸 衛生所 陳時中 國健署

延伸閱讀

美豬標示不實有「洗產地」之嫌？ 薛瑞元反駁澄清：會嚴懲

薛瑞元：台灣無萊豬 標示不實不代表安全有問題

稱藍白合「機率很低」 陳時中：柯文哲算一下就知道不划算

吳子嘉爆陳時中靠疫苗貪一億美元 法官准許傳喚採購BNT的「他」作證

相關新聞

晴朗好天氣到明天 周日起兩波東北季風接力、下周五最有感

周日和下周五各有一波東北季風增強。中央氣象署預報員朱美霖說，未來一周早晚稍涼，留意溫差。下周五東北季風水氣會比以往多一些...

不符合公費LDCT肺癌篩檢資格怎麼辧？ 肺癌名醫這樣說

肺癌長年來都是國人十大癌症死因之首，去年國健署針對高風險族群推動胸部低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢，希望可以早期發現早期...

台北101垂直馬拉松明登場 醫：賽前2小時這事必做

受到新冠疫情影響，停辦3年的台北101垂直馬拉松（Taipei 101 Run Up，原名：台北101國際登高賽），將於...

否認美豬洗產地 王必勝：是「標示不實」

衛福部食藥署日前稽查桃園市兩業者的美豬產品「標示不實」，肉品來源有美豬卻標示加拿大豬，引發外界「洗產地」質疑。衛福部長薛...

花蓮網紅名店「平和飯店」熄燈！網友嘆：吃不到甜甜圈了

花蓮網紅名店「平和飯店」將於10月底走入歷史，店家於臉書公告「甜甜圈掰掰」、「重要公告文」、「這不是愚人節」，還加註「每...

賈新興：聖嬰現象將成型 今年地球全年氣溫有機會再創新高

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，聖嬰現象將成型。至於2023年全球年均溫，在聖嬰現象的推波助瀾之下，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。