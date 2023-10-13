影／超過50年菸齡 陳時中公開戒菸秘訣

為推動菸害防制法，菸齡52年的衛生署前部長陳時中今天公開戒菸近500天的秘訣，坦言當初身為修法主要推動者，幾經思考被說服參加「戒菸就贏比賽」參賽者，靠著自創「今天就戒，明天再抽」口號成為座右銘，克服心理的菸癮。

陳時中表示，戒菸沒試過怎麼知道會不會成功，所以想說只要戒菸一天就成功了，慢慢累積很多次小成功就會克服菸癮，而身邊的親友必須要接納吸菸者，對想戒菸的人有同理心，從旁鼓勵幫助戒菸，當初董氏基金會就是這樣慢慢幫助他成功戒菸近500天，而現在有許多戒菸好幫手，國民健康署提供的「多元戒菸服務」，都可在住家附近的醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局尋求專業協助。

國健署署長吳昭軍表示，吸菸對身體百害無一利，不論電子煙或加熱菸都含尼古丁，電子菸的菸油經分析主要成分為丙二醇、甘油、尼古丁及其他化學添加物，至於加熱菸與傳統紙菸一樣都是以菸草製成，含有尼古丁、焦油、甲醛、乙醛等有毒致癌物，都無助於戒菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康