聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／超過50年菸齡 陳時中公開戒菸秘訣
為推動菸害防制法，菸齡52年的衛生署前部長陳時中今天公開戒菸近500天的秘訣，坦言當初身為修法主要推動者，幾經思考被說服參加「戒菸就贏比賽」參賽者，靠著自創「今天就戒，明天再抽」口號成為座右銘，克服心理的菸癮。
陳時中表示，戒菸沒試過怎麼知道會不會成功，所以想說只要戒菸一天就成功了，慢慢累積很多次小成功就會克服菸癮，而身邊的親友必須要接納吸菸者，對想戒菸的人有同理心，從旁鼓勵幫助戒菸，當初董氏基金會就是這樣慢慢幫助他成功戒菸近500天，而現在有許多戒菸好幫手，國民健康署提供的「多元戒菸服務」，都可在住家附近的醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局尋求專業協助。
國健署署長吳昭軍表示，吸菸對身體百害無一利，不論電子煙或加熱菸都含尼古丁，電子菸的菸油經分析主要成分為丙二醇、甘油、尼古丁及其他化學添加物，至於加熱菸與傳統紙菸一樣都是以菸草製成，含有尼古丁、焦油、甲醛、乙醛等有毒致癌物，都無助於戒菸。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言