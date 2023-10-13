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配合嘉義市區鐵路高架化工程 21、22日截短行駛11列次

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局表示，「拆除119道岔改鋪曲線軌道工程」作業將影響「民雄站」至「南靖站」區間部分旅客列車，預計10月21日夜間列車及22日日間將截短行駛11列車次。本報資料照片
台鐵局表示，「拆除119道岔改鋪曲線軌道工程」作業將影響「民雄站」至「南靖站」區間部分旅客列車，預計10月21日夜間列車及22日日間將截短行駛11列車次。本報資料照片

台鐵局表示，為因應政府「前瞻基礎建設計畫」軌道建設及消除嘉義市區鐵路沿線兩側地區發展阻隔，提升土地整體利用、均衡都市發展，10月21日跨次日配合鐵道局辦理「拆除119道岔改鋪曲線軌道工程」作業將影響「民雄站」至「南靖站」區間部分旅客列車，預計10月21日夜間列車及22日日間將截短行駛11列車次。

台鐵局指出，配合「嘉義市區鐵路高架化計畫（嘉義站內移除道岔改曲軌工程）」，施工期間部分旅客列車將延誤運轉，將請各站加強播音並公告週知，請旅客見諒並多注意車站播音。

嘉義市區鐵路高架化計畫包含嘉義站、嘉北站及北回歸線等3座車站，嘉義市區鐵路高架化及3座車站預定2025年底要啟用，總計畫經費238.98億元。

配合「嘉義市區鐵路高架化計畫（嘉義站內移除道岔改曲軌工程）」，10月21日夜間列車及22日日間將截短行駛11列車次。圖／台鐵局提供
配合「嘉義市區鐵路高架化計畫（嘉義站內移除道岔改曲軌工程）」，10月21日夜間列車及22日日間將截短行駛11列車次。圖／台鐵局提供
配合「嘉義市區鐵路高架化計畫（嘉義站內移除道岔改曲軌工程）」，將影響「民雄站」至「南靖站」區間部分旅客列車。圖／台鐵局提供
配合「嘉義市區鐵路高架化計畫（嘉義站內移除道岔改曲軌工程）」，將影響「民雄站」至「南靖站」區間部分旅客列車。圖／台鐵局提供

嘉義 鐵路高架化 台鐵

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