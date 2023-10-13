晴朗好天氣到明天 周日起兩波東北季風接力、下周五最有感

周日和下周五各有一波東北季風增強。中央氣象署預報員朱美霖說，未來一周早晚稍涼，留意溫差。下周五東北季風水氣會比以往多一些，加上北方有鋒面通過，屆時降雨或風力會比前一波更明顯一些的變化，要注意後期的天氣預報。

未來一周台灣附近盛行東北季風的天氣型態，朱美霖表示，今明兩天東北季風減弱，迎風面大致是多雲到晴、可看到陽光。下一波東北季風預計周日增強，影響至下周一、二，這段期間迎風面周日左右水氣略增多一些，其他地方多雲到晴的天氣型態。

朱美霖說，今明兩天隨著北方高壓東移，台灣處在東北季風減弱的天氣型態。沿海的風力略減弱一些，各地轉為多雲到晴、可以看到陽光的天氣。

至於在日本南方海面的強颱布拉萬，朱美霖表示，明後兩天會以快速往東北方向移動，是因為颱風已經進入中緯度的西風帶，周日就會變為溫帶氣旋。它目前的強度與過去相比已經減弱一些，目前近中心最大風速55公尺／秒，對台灣和日本都不會有直接的影響，但要提醒在台灣沿海今天起至周日要注意長浪情形。

她說，今天清晨有局部輻射冷卻的影響，在新竹、苗栗是全台最低溫區域，大約19度左右；花蓮縱谷大約22度左右低溫，其他各地22至24度上下。明天清晨有涼意的情形還會持續，北台灣低溫21、22度左右，其他各地23至25度上下。

未來一周天氣，朱美霖表示，今天到明天東北季風略減弱，台灣附近風場是偏微弱的東北至偏東風，周日開始隨著下一波東北季風增強，台灣附近高壓梯度略增強一些轉為東北風，沿海風力也會略增大，這波東北季風會持續影響到下周二。下周三開始北方高壓持續東移，台灣附近封場轉為偏東風情形。下一波東北季風要下周五才會增強，天氣型態就是迎風面會有一波波水氣，周日水氣比較增多，其他時候不會有太明顯降雨。

她表示，未來一周整體降雨型態，今明兩天在迎風面基隆北海岸、東半部有零星降雨情形，其他各地多雲到晴，嘉義以南近山區一帶午後零星陣雨。周日起至下周二東北季風增強，主要明顯水氣在周日略增多，雨區預測在桃園以北、東半部這一帶，機率略提高，中南部則維持午後雷陣雨天氣型態。下周三、周四迎風面水氣偏少且零星，主要是東半部零星雨。

未來一周溫度方面，朱美霖說，中南部和花東變化不會太大，高溫28至30度左右。北台灣受到東北季風一波波影響之下，明天清晨輻射冷卻影響，明天清晨低溫比今天清晨略下降一些，大致上21度左右低溫，略有涼意。周日北台灣高溫略下降1、2度，在25、26度左右，下周一、周二清晨有1、2度降幅。