快訊

子瑜續約卻變「TWICE唯一零個人活動」 粉絲不忍了出動卡車JYP大樓前抗議

天道盟「鐵霸」曾盈富出獄再戰江湖 明仁會條款壓得住高調作風？

1張圖看近期天氣 東北季風影響、各地日夜溫差大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

便當經典配菜生死鬥 網友直呼「它」不可或缺！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
便當經典配菜生死鬥 網友直呼「它」不可或缺！ 圖片來源/unsplash
便當經典配菜生死鬥 網友直呼「它」不可或缺！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「便當配菜」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的便當配菜排行。

若要說台灣人都吃過的餐點，那就非「便當」莫屬了，從小到大無論是在學校或是公司的午餐，幾乎都能見到便當的蹤影，且其中包含了「主食、主餐、配菜」，營養價值相當高，讓許多人愛不釋手，不過便當的配菜百百種，究竟哪些配菜引起最多網友的討論呢？快一起來看看！


高麗菜」超常見又不易踩雷 「豆腐」料理豐富接受度高

▲ 網友熱議TOP8便當配菜 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8便當配菜 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「便當配菜」相關話題的討論，可以發現「高麗菜」為最多網友議論的焦點。高麗菜營養價值豐富，含有大量維生素、膳食纖維等營養素，且由於高麗菜為群眾普遍皆可接受的青菜之一，是許多便當店必備的配菜。就有民眾在討論區留言「我個人覺得便當裡面一定要有高麗菜，如果沒有高麗菜心情會覺得很差」，指出高麗菜為便當中不可或缺的配菜。

同時也有人提到害怕便當中有高麗菜，說道「每次便當好像一定會有高麗菜，吃到怕」，認為高麗菜太常出現在配菜中，反而缺少了攝取其他蔬菜的機會。不過，由於近期颱風影響，高麗菜價格飆漲，不少便當店暫停供應高麗菜，引起許多網友討論相關話題，也讓聲量隨之水漲船高。

而聲量排行第二位的則是「豆腐」。便當中的豆腐通常會與其他食材一同料理，製成「麻婆豆腐、紅燒豆腐」等。不過豆腐卻並非人人都愛，有民眾就在網上表示自己不愛便當中的豆腐，並且詢問網友喜好，沒想到引起「豆腐支持者」的聲援，提到「很好吃欸只要是豆類的都很愛」、「我喜歡豆腐，哪怕是乾的我都喜歡」、「我超愛吃豆腐的，不管蒸、煎、煮、炸我都超愛」，可見便當店的豆腐配菜的支持群眾亦相當廣大。

此外，「青椒」與「苦瓜」則分別佔榜第三、四名，有粉專發起「最無法接受的便當菜色」相關討論，就讓不少民眾崩潰留言「苦瓜、苦瓜、苦瓜」、「苦瓜、青椒、絲瓜！還有番茄炒蛋！這些我都不行！」、「青椒、苦瓜、茄子」，可以看出許多人無法接受「苦瓜」、「青椒」等較具有特殊氣味的食材。

你喜歡吃便當嗎？便當中的配菜你都如何挑選呢？下次「選擇困難」時，不妨參考以上網友熱議的便當配菜，嘗試從未試過的新菜色，說不定會發現全新感受！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「便當配菜」相關討論則數。
觀測期間：2023/07/03~2023/10/02，共3個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

便當 高麗菜 社群

延伸閱讀

高麗菜、白蘿蔔、大番茄所含纖維量僅1公克！一圖看懂TOP20高纖蔬菜

00929除每月領息外還能怎麼賺？他分享：偷吃投信豆腐之術

女學生自助餐廳夾高麗菜 發現蜈蚣藏菜裡哀號：阿姨只是拿走

高麗菜漲到懷疑人生 台東人氣水煎包老闆店休3周喊「無奈！」

相關新聞

基隆19.2度 吳德榮：天氣明微轉變 下周三起秋老虎發威

今晨平地最低氣溫為基隆七堵區的19.2度。其他各地區平地最低溫約在20至22度。中央大學大氣科學系兼任教授吳德榮今天在「...

近期難再有颱風？ 專家曝原因：即使有也不易接近台灣

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著副熱帶高壓脊南移，台灣開始進入天氣較為單純的秋季模式...

1張圖看近期天氣 東北季風影響、各地日夜溫差大

今天至下周二台灣主要都為東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，迎風面的北部及東半部為多雲或陰的天氣，早晚有...

3族群申請外籍看護免評 明上路

勞動部昨宣布，已使用長照服務持續六個月以上者、診斷失智症ＣＤＲ量表一分以上者、呼吸器官重度障礙及吞嚥機能中度障礙等身心障...

誰來幫盲回響／身心障礙閘門 低視能促導入聲音辨識

本報體檢捷運、輕軌建設對視障者友善程度，其中台北捷運站「雲端守護者」落實視障者服務有一定訓練及服務，不過有一群無需引導員...

陳佩琪爆：高端疫苗退掛率約20％ 政府不被人民信賴的寫照

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今晚出席「2023女力翻轉論壇-台中場」，陳以台北市立聯合醫院小兒科醫師身分出席，她指出，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。