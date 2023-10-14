便當經典配菜生死鬥 網友直呼「它」不可或缺！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「便當配菜」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的便當配菜排行。

若要說台灣人都吃過的餐點，那就非「便當」莫屬了，從小到大無論是在學校或是公司的午餐，幾乎都能見到便當的蹤影，且其中包含了「主食、主餐、配菜」，營養價值相當高，讓許多人愛不釋手，不過便當的配菜百百種，究竟哪些配菜引起最多網友的討論呢？快一起來看看！

「高麗菜」超常見又不易踩雷 「豆腐」料理豐富接受度高 ▲ 網友熱議TOP8便當配菜 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「便當配菜」相關話題的討論，可以發現「高麗菜」為最多網友議論的焦點。高麗菜營養價值豐富，含有大量維生素、膳食纖維等營養素，且由於高麗菜為群眾普遍皆可接受的青菜之一，是許多便當店必備的配菜。就有民眾在討論區留言「我個人覺得便當裡面一定要有高麗菜，如果沒有高麗菜心情會覺得很差」，指出高麗菜為便當中不可或缺的配菜。

同時也有人提到害怕便當中有高麗菜，說道「每次便當好像一定會有高麗菜，吃到怕」，認為高麗菜太常出現在配菜中，反而缺少了攝取其他蔬菜的機會。不過，由於近期颱風影響，高麗菜價格飆漲，不少便當店暫停供應高麗菜，引起許多網友討論相關話題，也讓聲量隨之水漲船高。

而聲量排行第二位的則是「豆腐」。便當中的豆腐通常會與其他食材一同料理，製成「麻婆豆腐、紅燒豆腐」等。不過豆腐卻並非人人都愛，有民眾就在網上表示自己不愛便當中的豆腐，並且詢問網友喜好，沒想到引起「豆腐支持者」的聲援，提到「很好吃欸只要是豆類的都很愛」、「我喜歡豆腐，哪怕是乾的我都喜歡」、「我超愛吃豆腐的，不管蒸、煎、煮、炸我都超愛」，可見便當店的豆腐配菜的支持群眾亦相當廣大。

此外，「青椒」與「苦瓜」則分別佔榜第三、四名，有粉專發起「最無法接受的便當菜色」相關討論，就讓不少民眾崩潰留言「苦瓜、苦瓜、苦瓜」、「苦瓜、青椒、絲瓜！還有番茄炒蛋！這些我都不行！」、「青椒、苦瓜、茄子」，可以看出許多人無法接受「苦瓜」、「青椒」等較具有特殊氣味的食材。

你喜歡吃便當嗎？便當中的配菜你都如何挑選呢？下次「選擇困難」時，不妨參考以上網友熱議的便當配菜，嘗試從未試過的新菜色，說不定會發現全新感受！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「便當配菜」相關討論則數。觀測期間：2023/07/03~2023/10/02，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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