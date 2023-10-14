秋季限定十月雪！盤點TOP6仙氣破表的芒草、甜根子草景點

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「芒草/甜根子草景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6芒草/甜根子草景點排行。

進入到十月，炎熱的暑氣消散、天氣開始轉涼，而秋季的到來除了意味可以賞楓之外，也別錯過同樣是秋季限定的芒草花海。而芒草又與甜根子草長得十分相似，因此兩者經常被混為一談，最簡單的辨別方法就是觀察其生長區域──在山坡地上的是芒草，在河床、溪邊的是甜根子草；接著就帶大家來看看網友熱議的「芒草/甜根子草景點」有哪些吧！

「陽明山」硫氣薰陶創造獨特紅色芒草花 仙氣十足「草嶺古道」芒花季11月登場 ▲ 網友熱議TOP6芒草/甜根子草景點 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「芒草/甜根子草景點」相關話題的討論，可以發現「陽明山」是許多人推薦的賞芒地點，網友大讚「每一年11、12月若有好天氣，都好想去七星山看芒草，已經成為了秋冬必去的景點之一。

陡峭的步道像是45度角往山頭上延伸，與整片雪白色的芒草融為一體」，形容陽明山上的芒草就像是皚皚白雪覆蓋在山頭上，景色十分迷人，且該處的芒花更因受到小油坑硫氣的陶薰，呈現特別的紅色，讓人直呼「每年都不想錯過」。

不過，也有人提到陽明山的天氣狀況不穩定，「真的是很賭人品的一個地方，明明白天山下還大太陽，上山就馬上變天了」，點出偶爾運氣不佳會碰上霧氣瀰漫的情形，可能會影響拍照或是無法看清芒草，建議民眾在出發前先做好心理建設，以免敗興而歸。

而每年都會在11月初舉辦芒花季的「草嶺古道」也是相當熱門的秘境，許多走訪過該地的網友紛紛給出好評，分享道「銀浪般的芒花，讓遊客彷彿走入仙境」、「在草嶺古道啞口處陽光乍現，芒花花海𣊬間閃閃發亮」，對仙氣十足的景色讚譽有佳。

還有人補充說明，若登高從山頭向下「眺望整個金瓜石山的美景」，那麼拍出來的照片將會是滿滿一片芒草，非常值得前往。但也有民眾指出，新北市同樣經常陰雨綿綿，前往該地時最好能隨身攜帶雨具，較能根據天氣隨機應變。

此外，位於台中以及苗栗交界處的「大安溪」同樣是備受熱議的甜根子草景點，有網友提到「大安溪畔甜根子草盛開，宛如落入凡間的一道銀河」、「大安溪畔整片的甜根子草，白色的花穗開滿整個河床，浪漫滿分」，認為有別於開在山上的芒草，生長在河邊的甜根子草搭配水景也別具魅力，若是拍攝時找對角度，還能順利讓火炎山大峽谷作為背景襯托，而大安溪與貧瘠的惡地、飄逸的甜根子草所相互輝映出來景色，讓照片充滿衝突的美感、層次也更加豐富，是值得收藏的寶藏景點。

除了上述提及的芒草/甜根子草景點，你還知道其他的賞芒秘境嗎？濃濃的秋意搭配銀白色的芒草，既浪漫又獨特，也是季節限定的專屬景色，不妨趕緊在冬天來臨之前，安排一場充滿氛圍感的秋遊，不然錯過就要再等一年啦！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「芒草/甜根子草景點」相關討論則數。觀測期間：2022/10/01~2023/10/04，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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