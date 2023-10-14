旅宿業者有苦說不出？這些奧房客讓房務人員好心累！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「奧房客行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大奧房客行為。

疫情解封後，觀光旅遊產業持續復甦，無論是國內還是海外旅遊的人潮都相當可觀，而出門旅遊當然少不了過夜住宿，近期不少業者便因為五花八門的奧房客行為叫苦連天，以下就為各位列出哪些是旅宿業者最討厭的奧房客行為，小心別在快樂的旅途中造成他人的困擾！

「滿屋垃圾」飄出異味最令人困擾 房客喝酒醉「打擾其他人」服務人員出面制止好頭痛 ▲ 網友熱議四大奧房客行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「奧房客行為」的相關話題討論，可以發現「留下滿屋子垃圾」是許多人公認的奧房客行為第一名，先前在屏東一間包棟民宿，就有發生房客烤肉用品都沒收，沒吃完的食物和海鮮直接擺在桌上曝曬導致酸臭味飄散、空酒瓶也是散落一地，最後讓老闆娘決定提告求償的事件，該新聞一出立刻引發熱烈討論。

「食物沒收真的很噁啊」、「起碼把垃圾丟在垃圾桶」、「我做過房務，我做過最困擾的房間是一堆飲料約30-40瓶通通打開，喝幾口沒有喝光，還有滿地的垃圾，很難想像是兩個年輕女孩子住的房間」，更有人看過垃圾被「故意丟棉被裡跟床底、還有四處散落像是用灑的」，行徑相當過分，表示四散的垃圾根本是房務人員的惡夢，並且說明雖然房客不需刻意將垃圾帶走，但把垃圾集中在垃圾桶，或是將吃剩的食物稍作處理，避免異味散出，都是相當基本的禮儀。

而「打擾到其他房客」同樣是讓不少住宿業者頭痛的行為，不論是被影響的房客，還是需要出面制止的服務人員，都會心情非常不美麗。

民眾就提及像是有些團體遊客會把公共區域當作是自己的房間，甚至大聲喧嘩，或是「喝酒醉，晚上在房間走廊上亂，大半夜不進房間，一直瘋狂按其他房間的門鈴」，特別是醉酒的客人又很難理性溝通，十分疲勞轟炸，是從事旅宿業的員工和出門旅遊的遊客完全不想碰見的情況。

此外，有很多住宿地點都會明文禁止攜帶寵物，在訂房時也會告知房客，但「偷帶寵物」的案件仍層出不窮，業者就提及由於毛小孩會有特殊的氣味，還有掉毛的問題，以及若是狗狗貓貓不小心在地毯或是床上大小便，清潔非常不易之外，寢具上沾染到的氣味也難以散去，認為偷偷攜帶寵物，不只會造成清潔人員諸多不便，對於之後要入住的房客也很不公平，因為有可能他們是對動物氣味、毛髮非常敏感，甚至是會過敏的族群。

至於「已到退房時間不退房」也是旅宿業者十分不樂見的行為，業者指出假日或是旅遊旺季經常面臨人手不足的問題，加上「房客通常拖到最後一刻才退房，打掃時間就被壓縮」，導致眾多飯店或民宿因此祭出超過退房時間加錢的規定。

你有在外住宿過的經驗嗎？又或者你是準備去旅遊的旅客？提醒大家即使有付費給旅宿業者，不代表就可以肆意妄為，還是要記得體恤服務人員的辛苦，避免打擾其他人也不要讓自己成為奧房客，大家互相尊重，才能留下美好的回憶！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「奧房客行為」相關討論則數。觀測期間：2022/10/01~2023/10/03，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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