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賈新興曝未來天氣5重點 11月宜蘭留意異常降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地早晚略涼，西半部天氣穩定。本報資料照片
各地早晚略涼，西半部天氣穩定。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，未來天氣有5大重點，各地早晚略涼，西半部天氣穩定；周日東北季風增強，宜花東水氣略多；下周二至下周五天氣穩定，天涼好個秋；下周五晚上東北季風增強；11月上旬至中旬北部降雨再轉偏多，宜蘭留意異常降雨。

賈新興說，今天午後宜蘭、新北山區及南投以南山區有零星短暫陣雨。明天午後山區有零星短暫陣雨，晚上宜花東沿海有零星短暫雨。周日東北季風增強、宜花有局部雨，午後北部山區、宜花東山區及高屏山區有零星短暫雨。

他表示，下周一宜花有零星短暫雨，午後嘉義以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。下周二至下周五天氣穩定晴朗，午後山區轉多雲。下周五晚上東北季風增強，北海岸、基隆至東北角及宜蘭轉有局部雨，下周六至22日午後高屏山區有零星短暫雨。

賈新興說，展期資料顯示，11月上旬至中旬北部降雨再轉偏多，宜蘭留意異常降雨。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

東北季風 宜蘭 賈新興

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