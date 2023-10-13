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把握秋高氣爽好天氣 吳德榮：周日變天 大台北轉雨

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把握秋高氣爽好天氣 吳德榮：周日變天 大台北轉雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天各地大致為晴時多雲，東北角及宜花偶有局部短暫雨，午後中南部山區亦有零星降雨的機率；北舒適、南微熱，各地早晚稍涼。本報資料照片
今天各地大致為晴時多雲，東北角及宜花偶有局部短暫雨，午後中南部山區亦有零星降雨的機率；北舒適、南微熱，各地早晚稍涼。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天各地大致為晴時多雲，東北角及宜花偶有局部短暫雨，午後中南部山區亦有零星降雨的機率；北舒適、南微熱，各地早晚稍涼。北部21至30度、中部21至33度、南部22至33度、東部21至30度。

吳德榮表示，明天水氣少，各地晴朗穩定，白天氣溫略升、早晚涼，中南部山區午後有零星少量降雨的機率。周日有一小股東北風影響，水氣不多，大台北、東北部及東部轉有局部短暫雨，北台灣再轉涼；背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫雨。

他表示，下周一東北風轉乾，大台北轉多雲時晴，其他地區晴時多雲，山區午後有零星少量降雨；各地早晚偏涼。下周二至周四各地晴朗穩定，白天氣溫升、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮說，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，強颱布拉萬在日本東南方海面向東北加速前進，朝日本東方海面遠離；即將逐漸減弱。

吳德榮 日本

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