「劉姥姥和王熙鳳」登場 李寶春打破行當塑造新劉姥姥

以老生聞名的李寶春，竟然要扮演「紅樓夢」裡的劉姥姥！辜公亮文教基金會年底推出新編京劇「劉姥姥和王熙鳳」，由李寶春擔任編劇、導演，並親身飾演劉姥姥一角。吳興國打破行當界線的「李爾在此」珠玉在前，慣演老生戲的李寶春如何演出「彩旦」劉姥姥，令人期待。

每個人心中都有自己的紅樓夢。李寶春不是學者，但從小說、電影、電視劇、京劇、越劇、豫劇中萃取菁華，編創出他獨特的「紅樓」印象。新編京劇「劉姥姥和王熙鳳」描繪二位形象鮮活但反差極大的女性––劉姥姥土裡土氣卻深諳人性，俗而不傻；王熙鳳貪狠毒卻對遠親流露善意，種下身後的善緣。在李寶春的詮釋中，劉姥姥每回出場都對應榮國府的興衰歷程，透過她的雙眼引導觀眾體會紅樓夢裡流轉的如夢人生。

在傳統戲曲舞台上，「劉姥姥」多以彩旦應工。彩旦極少機會能擔任主角，但劉姥姥卻因形象生動飽滿，經常挑大樑當主角。當代第一丑角孫正陽就曾創演劉姥姥，並於20多年前受邀到台北演出「劉姥姥醉臥大觀園」，造成轟動。

孫正陽與辜公亮文教基金會合作長達20年，累積80齣戲碼，創演許多活潑可愛的人物。李寶春表示，從孫老師身上學到許多，再以父親李少春終生致力於成為「表演派演員」為榜樣。此次飾演「劉姥姥」，李寶春將打破行當界限，參考孫正陽的藝術，加上自身藝術的體悟，以老生行當唱本嗓，融匯轉化成一種獨特的表演形式，賦予劉姥姥新生。

本劇另一主角王熙鳳由台北新劇團近年鋒芒漸露的旦角演員孔玥慈擔綱，挑戰演出非刻板印象的「鳳辣子」。音樂劇女高音林姿吟受邀飾演薛寶釵，並擔任串場主唱。

「劉姥姥和王熙鳳」以皮黃為基調，邀來鍾耀光作曲、編曲，天津京劇院國家一級演奏員呂玉勇編腔。鍾耀光使用「好萊塢電影配樂等級的交響樂音源」再升級，再添加設計二支環境收音的麥克風，創造豐厚的音響效果。舞台設計則以潑彩代替實景，隱喻繽紛大千世界背後的水月鏡花。