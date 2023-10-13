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護理師醫院服替代役？ 衛福部允討論
本報日前獨家報導護理人力荒，護理師護士公會全聯會提出，應開放男性護理師在醫院服替代役，以增添人力。衛福部長薛瑞元表示，將與內政部役政署討論醫療替代役一事。護理公會全聯會表示，預計下周與衛福部討論相關訴求，期待政府開放男護理師採用「原職原薪」留在醫院服替代役。
隨高齡化社會、整體照護需求增加，衛福部預測二○三○年，國內需增加五萬五千名護理人力，才能符合需求。立委陳靜敏表示，現行醫療替代役留在原單位比率很高，盼衛福部把男性護理替代役納入考量。
護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜說，全國護理師執業人數約十九萬人，其中男性護理師占百分之四，每年約有近七百名男性護理師投入產業，希望能讓他們多一個選擇，除了當兵外，可以利用其專業在護理產業服務，不要因為服兵役，讓剛畢業、想要投入護理職場的男性，因當兵而中斷。
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