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健康你我他／伴夫抗病21年 良醫是最溫暖後盾

聯合報／ 文／顏月慧（嘉市西區）

中秋節那天，我告別了結褵30年，罹患巴金森氏症21年的老公。我們何其幸運，在罹病第10年，因在台大醫院做深腦刺激術DBS治療而認識神經部戴春暉醫師。這十多年來，我們的醫病關係，似乎已經變為朋友，而且是老朋友了。

十多年來，我們每3個月一次，遠從南部嘉義北上回診。每一次，您總是以一貫的溫柔和善對待我們，甚至為了誘導沉默不語的外子開口說話而與我們閒話家常，即使上午診看到下午了，您依然毫不馬虎，細心問診、調整藥物。

尤其最後這半年，他先是因跌倒致顱內出血而昏迷，再則因嚴重肺炎住進加護病房，最後因氣胸膿胸離世。在他每一個危急時刻，當我向您求救時，您總是溫暖的神救援，做我們最強而有力的後盾，給我們最中肯、最適當的建議，即使我們所遇到的難題與巴金森氏症無關，亦然。甚至將心比心的叮嚀我要記得照顧自己。

這漫漫長路，因為有您耐心、細心的診治與暖心、佛心的幫助，讓我們感覺您始終與我們一起並肩作戰，使我們能更有力量、更勇敢的對抗病魔。

對您的感激之情，絕不會因外子的離世而稍減。也但願有朝一日，身為市井小民的我們，有能力為您效犬馬之勞，回報您的恩情於千萬分之一。

謝謝您，親愛的戴春暉醫師！

醫師 巴金森氏症

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