第33屆醫療奉獻獎／林逸民研發雙凸人工水晶體 宜蘭行醫35載 造福視障者

中國醫藥大學附設醫院第一位眼科醫師林逸民，赴美留學，不僅留學第一年就獲得美國外科學院院士以及美國眼科學院院士的認證，還在6年後成為「發明家」，研發後囊植入人工水晶體，並以他的姓氏命名為「林氏雙凸人工水晶體」。

七成患者沒錢醫療 他免費看診35年

第33屆醫療奉獻獎 個人獎 記者胡經周／攝影

現年81歲的林逸民，在人生最輝煌的時刻，從美國返台，承接岳父的五福眼科診所，至今已35年，現在仍每天在診間忙進忙出，照顧一雙又一雙眼睛。

林逸民個子不高，聲音宏亮。赴診所就醫的患者都是老病人，遠遠看見這位「老師父」，人還沒踏進診間，就像跟熟朋友似的嚷嚷「我的眼睛好像破洞了」，林逸民也像是隔壁鄰居般地回應「眼睛沒這麼容易破洞啦」。雙方你一言我一語過程中，林逸民已熟練地操作完眼科儀器，一一把患者最擔心的病況解釋清楚。

林逸民說，以前宜蘭只有兩位眼科醫師，一位在聖母醫院，一位就是他。1986年，他因為岳父陳五福檢查出肝臟疾病，毅然決然從美國返台，接下岳父的五福眼科診所。當時眼科醫師在宜蘭每天要看200到300位患者，在那個沒有健保的年代，七成患者繳不出醫藥費，林逸民也都治病優先，沒收到醫藥費也不在意。直到現在，診所仍時常替付不出醫藥費的民眾開刀、治療。

林逸民從小就跟眼科很有淵源，叔叔是眼科醫師，親戚也有幾位是眼科醫師，後來娶妻，岳父又是眼科醫師。回想當年，醫科的五官科沒有人選，尤其眼科，整個中國附醫只有他一個人選。

發現白內障與紫外線有關 啟發學界研究

林逸民自嘲選擇眼科是因為眼科是唯一一個「可以坐著開刀」的科別，其實他從小對於眼睛就有莫大的好奇：為什麼眼睛被稱為靈魂之窗？為什麼眼睛是圓的？最記得赴美留學的第一年，他拿這個思索很久的問題「考」面試教授，教授僅回他「老天爺給的」。他後來知道，眼睛非圓形不可，圓形才有辦法有軸心，光才得以反射映出影像。當時還因為這段問答，有位教授請他一定要去當他的研究生。

美國留學路上，他展現對眼睛的無止盡好奇。某天他坐在校園內的樹下準備午餐，光線照射在身上，他感覺極為刺眼，突然想到「白內障與紫外線的關係」。林逸民說，他的這項發現，讓學界開始討論白內障與紫外線的關係。

離開校園後，他在美國執業，每天都要替白內障患者開刀，可是植入的水晶體常沾黏，得二次開刀。他找出原因：原來當時的水晶體是單凸面，人體最初的水晶體卻是雙凸面。林逸民認為所有器官都是原始的最好，基於這個信念，他與當地的醫材公司合作，研發製作出雙凸人工水晶體，並以他的姓氏命名為「林氏雙凸人工水晶體」，後來的水晶體都是以此為基礎改良設計的。

正當他在美國發展得最好的時刻，他的岳父檢查出肝臟疾病。林逸民說，那時他45歲，人生壽命有限，就該做有意義的事情，果斷決定跟太太一起返台，照顧岳父，也接下五福診所。

引進盲用打字機 視障者有一技之長

在五福診所的35年，他創造出許多奇蹟，譬如他檢測出近視度數達到3900度的案例。這位不到10歲的男童，被爸爸帶來，爸爸說兒子是自閉兒，來來回回檢查多次，男童都不發一語，直到他請爸爸迴避，男童才開始說話。

林逸民檢查男童眼球，懷疑他有高度近視。然而當時的儀器僅能檢測到2000度，男童仍說看不見。林逸民嘗試再加上鏡片，加到3200度時，男童才說：「醫師，我看到你的眼球了。」一路加到3900度，男童總算說他「看到了」。

經由林逸民耐心抽絲剝繭，終於搞清楚，男童根本沒有自閉症，而是看不到沒辦法回應周邊的訊息，意外解開一道謎題。

林逸民把高超的眼科技術帶到宜蘭，也發揚善心，接下岳父設立的慕光盲人重建中心。他認為盲人不該因為視力而斷送與社會連結的能力，期待讓盲人也可以貢獻所長。他還向那時的台灣省長宋楚瑜請願，為台灣首度引進盲人打字機。

慕光盲人重建中心協助盲人可以遵從他們的天賦，如唱紅「流浪到淡水」的李炳輝就是慕光盲人重建中心第二屆畢業的學生，現在仍有20多名學生在中心內學習一技之長。

行醫55年，林逸民正在撰寫取名「一目瞭然」的新書。3C產品充斥的現在，林逸民自己也格外珍惜視力，堅守看書30分鐘、休息10分鐘法則。