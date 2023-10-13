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否認美豬洗產地 王必勝：是「標示不實」

聯合報／ 記者鄒尚謙李青縈／台北報導
針對美豬涉嫌「洗產地」，衛福部次長王必勝（左）昨天表示，業者進口豬肉時即標示美國，非洗產地而是標示不實。記者胡經周／攝影
針對美豬涉嫌「洗產地」，衛福部次長王必勝（左）昨天表示，業者進口豬肉時即標示美國，非洗產地而是標示不實。記者胡經周／攝影

衛福部食藥署日前稽查桃園市兩業者的美豬產品「標示不實」，肉品來源有美豬卻標示加拿大豬，引發外界「洗產地」質疑。衛福部長薛瑞元昨赴立法院備詢指出，此事非洗產地，而是在食藥署系統比對下發現問題，並與地方衛生局合作查獲。衛福部次長王必勝也說，業者進口豬肉時，出口商即標示來自美國，因此非「洗產地」而是「標示不實」。

王必勝昨赴立院財政委員會接受質詢時說，洗產地應該是Ａ國產品到Ｂ國加工後，當作是Ｂ國的產品販售，但本案兩家業者進口豬肉到台灣時，出口商已標明為「美國豬肉」，若要洗產地，應是從美國運到加拿大後，進口台灣時標示為「加拿大豬肉」。

「進口商將美豬改標為加拿大豬，主要是考量標示為美豬，在市場銷路會受到影響，鋌而走險。」王必勝說，目前邊境檢驗美豬時，均未查出含有萊克多巴胺殘留，本案件屬標示不實，衛福部會予以重罰，依法可處四萬至四百萬元罰鍰，造假部分則會依刑法移送法辦。

立委賴香伶昨質詢表示，衛福部一直強調會主動追查、資訊勾稽，以發現標示不實，為何至今才發現？

薛瑞元回應，將嚴懲違法業者，以防其他業者效仿。立委蘇巧慧則呼籲，台灣沒有萊豬，抽查發現標示不實，但卻演變成進口不安全食品、洗產地，政府要擔起責任、澄清假消息。

薛瑞元說，食安法目前有兩類裁處類型，一類是影響食品添加或過期、腐敗等健康問題，另一類為詐欺，但摻偽不實並不代表安全有問題，台灣現在沒有萊豬洗產地問題，衛福部會持續比對系統且到後市場稽查，確認標示符合相關規定。

美豬 美國豬肉 衛福部

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【重磅快評】薛瑞元、王必勝淡化食安問題是何居心？

美豬標示不實有「洗產地」之嫌？ 薛瑞元反駁澄清：會嚴懲

衛福部稱我國無萊豬 遭藍委追問質疑

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