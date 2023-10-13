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回響／易肇事路口改善 交通部給錢給指引
為了改善交通，交通部已經進行40期「易肇事路段改善計畫」，不過本報調查發現，2015年至2019年改善的382處路口中，有逾3成肇事件數未明顯減少或惡化。交通部長王國材昨天坦言，過去確實都是片段改善，加上地方執行會碰到民意壓力，現在已給予充分指引及經費。
立委洪孟楷昨天於立法院交通委員會質詢表示，過去易肇事路段改善計畫改善後，部分路口事故不減反增，質疑「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，累積很久的問題都沒有作為，積少成多，導致行人地獄惡名，甚至這次4年400億元易肇事路口改善，是否又依顏色分縣市補助？立委陳椒華也說，易肇事路口改善後不減反增，交通部應檢討成效。
王國材坦言，過去路口都是片段改善，加上地方執行會碰到民意壓力，做都做一部分而已，當時中央沒有特別提供指引，也沒有相關經費，這次有相關指引後，包括路口往外50公尺範圍，甚至按照生活區域都有規畫人行道建設計畫等，另也有專款補助地方執行。
王國材說，過去易肇事路口改善7成有效果，3成可能藥下得不夠重，現在中央有心要補助，有些地方政府提案比較少，交通部也很著急，改善交通是為了民眾安全，若地方首長覺得重要就要趕快提出。
王國材也表示，先前改善成果不佳是交通部並沒有給地方指引，而且道安經費一年不到5億元，地方改善上確實有限制，這次4年400億元經費，希望地方盡快提出。
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