高鐵調漲「以價制量」？  交長不認同

中秋連假收假日高鐵台中站自由座大排長龍，引發民怨，高鐵是否該「以價制量」，或是針對自由座進行人數管控，引發討論。交通部長王國材昨表示，雙鐵票價暫未討論調漲，自己甚至不覺得高鐵要以價制量，可以用自由座分配，至於台鐵票價，則交由明年公司化後，由董事會決定。

高鐵近年運量持續提升，甚至在中秋連假達到單日最大量34萬人次，但先前購置的新車2027年才上線，高鐵量能是否足夠引發討論，甚至有民眾認為應研議調整票價。事實上，高鐵2007年通車至今，台北至高雄票價皆維持1490元，2013年曾一度漲到1630元，2015年又因財務改革再降回1490元。

立委洪孟楷昨在立法院交通委員會質詢時表示，雙鐵票價隨著物價上漲應檢討，今年5月台鐵提案說要調整票價，後來又暫緩。這次中秋連假高鐵自由座人潮塞爆，若未超前部署，難道每次連假都要成立指揮所調度？立委陳椒華也說，此次高鐵自由座湧入人潮，未來應管控自由座人數總量。

立委李昆澤則認為，中秋及雙十連假交通打結，讓連假成為民眾噩夢，交通部責任非常大，高鐵新車2027年才上線，現有的34組、192班列車已無法因應人潮，若票價未調整，是否訂定自由座上限？

王國材表示，目前高鐵董事會還沒有這樣（漲價）的討論，高鐵都會經過計算公式提出相關費率，但不覺得高鐵要以價制量，可以用自由座分配，這次國慶連假就做得很好。至於台鐵票價已凍漲近28年，他則說，今年5月提出的只是研究報告，是否調漲會請公司化後的董事會做決定。

高鐵公司董事長江耀宗也說，連假期間確實部分人潮分流做得不夠順暢，自由座車票是民眾要到達車站才能預定，只要乘客到達車站，高鐵都會努力分流讓大家搭乘，目前自由座最高設置有8節車廂。