聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵調漲「以價制量」？  交長不認同

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
中秋及國慶連假高鐵台中站湧入人潮。本報資料照
中秋及國慶連假高鐵台中站湧入人潮。本報資料照

中秋連假收假日高鐵台中站自由座大排長龍，引發民怨，高鐵是否該「以價制量」，或是針對自由座進行人數管控，引發討論。交通部長王國材昨表示，雙鐵票價暫未討論調漲，自己甚至不覺得高鐵要以價制量，可以用自由座分配，至於台鐵票價，則交由明年公司化後，由董事會決定。

高鐵近年運量持續提升，甚至在中秋連假達到單日最大量34萬人次，但先前購置的新車2027年才上線，高鐵量能是否足夠引發討論，甚至有民眾認為應研議調整票價。事實上，高鐵2007年通車至今，台北至高雄票價皆維持1490元，2013年曾一度漲到1630元，2015年又因財務改革再降回1490元。

立委洪孟楷昨在立法院交通委員會質詢時表示，雙鐵票價隨著物價上漲應檢討，今年5月台鐵提案說要調整票價，後來又暫緩。這次中秋連假高鐵自由座人潮塞爆，若未超前部署，難道每次連假都要成立指揮所調度？立委陳椒華也說，此次高鐵自由座湧入人潮，未來應管控自由座人數總量。

立委李昆澤則認為，中秋及雙十連假交通打結，讓連假成為民眾噩夢，交通部責任非常大，高鐵新車2027年才上線，現有的34組、192班列車已無法因應人潮，若票價未調整，是否訂定自由座上限？

王國材表示，目前高鐵董事會還沒有這樣（漲價）的討論，高鐵都會經過計算公式提出相關費率，但不覺得高鐵要以價制量，可以用自由座分配，這次國慶連假就做得很好。至於台鐵票價已凍漲近28年，他則說，今年5月提出的只是研究報告，是否調漲會請公司化後的董事會做決定。

高鐵公司董事長江耀宗也說，連假期間確實部分人潮分流做得不夠順暢，自由座車票是民眾要到達車站才能預定，只要乘客到達車站，高鐵都會努力分流讓大家搭乘，目前自由座最高設置有8節車廂。

高鐵 自由座 連假

延伸閱讀

防自由座塞爆慘況重演 王國材：高鐵台中站10日設前進指揮所

連假塞爆雙鐵票價要漲了？王國材給答案

易肇事路口愈改愈糟致行人地獄？ 王國材：過去片段改善、民意壓力

臺鐵票價要漲了？交長：由臺鐵公司董事會明年討論

相關新聞

東北季風3段變化！這日雨區擴大 日夜溫差恐達10度

中央氣象署指出，未來一周天氣三段變化，東北季風減弱、增強又減弱，明後天各地多雲到晴為主，周日雨區擴大，桃園以北、東半部局...

地牛翻身！高雄晚間8點16分規模4.9地震 南部最大震度4級

中央氣象署發布第071號顯著有感地震報告，今晚8時16分，在高雄市政府東北方42.5公里，位於高雄市美濃區，發生芮氏規模...

曾在航空公司任主管職…男2眼突然病變 重新學習用手機還想考公務員

53歲曾亭瑜6年前突然右眼罹患不可逆的視網膜色素病變，靠著左眼僅存0.5的視力持續工作，不過2年前左眼也突然看不清，生活...

如何判斷雞蛋新不新鮮？ 營養師教4招：一杯鹽水見分曉

雞蛋富有營養又可以變出各式各樣的料理，是多數人喜愛的食材之一，但是懂吃也要懂得如何挑選。營養師彭逸珊就在臉書教大家如何判斷雞蛋的新鮮度，除了注意盒子上的日期、蛋殼上的粗糙厚實度之外，還有用鹽水就可以輕鬆檢驗出新不新鮮。

台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶

台灣之星 4G 終身吃到飽 的「釘子戶 」不用再害怕權益受到影響了！公平會 今（12）日宣布，已在11日附加負擔通過「台台併 」台灣大哥大 與台灣之星的結合申報案，而台灣之星用戶關心的4G吃到飽權益也有了答案，算是「釘子戶」的大勝利。

胸悶痛求診！婦1習慣讓2血管堵塞9成 醫警告：隨時會猝死

人吃五穀雜糧哪有不生病，不過身體一有狀況就要聽從醫師的囑咐，乖乖吃藥治療。新光醫院心臟內科醫師陳冠任在臉書分享一名婦人的情況，對方因為胸悶胸痛而求診，做了心電圖和胸部X光後，竟然呈現急性心肌梗塞，趕緊幫她通血管。事後才知道婦人的膽固醇非常高，雖然有用藥物控制，但有時候卻會忘了吃，讓陳冠任聽了也搖頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。